Geschreven op 22-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Mooi. In Fijnaart worden acht jarenzeventighuizen aan de Rubenstraat grondig gerenoveerd. Asbest tussen de binnen en buitenmuren wordt verwijderd, de panden worden energieneutraal gemaakt en krijgen allemaal 32 zonnepanelen op het dak.

Momenteel worden de huizen uitgekleed en gestript, om vervolgens voorzien te worden van een fraaie, moderne buitenmuur. Met het oog op de toekomst is bovendien besloten de woningen 100 procent energieneutraal te maken. Helemaal van het gas af en geheel zelfvoorzienend.

Twee van de acht woningen staan leeg, de overige zes blijven gewoon bewoond tijdens de werkzaamheden. Tussen de binnen- en buitenmuur komt hoogwaardige isolatie; de totale breedte is dan zo’n halve meter. ,,De huizen krijgen eigenlijk een hele nieuwe jas”, legt projectopzichter van Woonkwartier Mikeal Massar uit.

Op ieder dak worden 32 zonnepanelen geplaatst; ruim voldoende om een gemiddeld gezin van energie te voorzien. Eronder geen dakpannen, maar een aaneengesloten isolatielaag die het hemelwater afvoert. Deze woningen zijn een pilot, later wordt gekeken naar de rest van de wijk. De transitie wordt op ieder soort huis apart toegespitst; iedere locatie kent haar eigen problemen en uitdagingen.

Deze transitie levert geen huurverhoging op, bezweert Woonkwartier. De energierekening vervalt en maakt plaats voor een energieprestatievergoeding. Op de lange termijn betaalt men daarom minder, wordt gesteld. ,,Het wordt uiteindelijk een sport om energie over te houden, straks. Dan ga je er immers aan verdienen”, legt Massar uit.

Omdat de huizen zo goed geïsoleerd worden en voorzien zijn van innovatieve luchtzuivering, zal de verwarming straks niet vaak meer nodig zijn. En in de zomer is het verstandig de ramen en deuren gesloten te houden. Je gaat echt anders om met je temperatuurbeheersing.

Woonkwartier is volop bezig met een transitie van haar ongeveer 9600 woningen. Vóór 2021, is het plan, moeten deze gemiddeld het energielabel B gaan dragen. Zij toverden al woonblokken om in Oudenbosch, Oud-Gastel, Klundert en Stampersgat. ,,Maar deze woningen gaan een stapje verder, dit is echt naar de verdere toekomst”, legt Brigitte Walet van de corporatie uit. ,,We proberen overal de juiste keuzes in te maken; ieder type woning vereist een ander type aanpak.” De woningen aan de Rubenstraat zijn in juni gereed.