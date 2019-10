Evenementen, Klimaat Geschreven op 10-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op zaterdag 12 oktober organiseert de Jonge Klimaatbeweging het Klimaatfestival We Are Tomorrow bij Westergas in Amsterdam.

De Jonge Klimaatbeweging is dé jongerenvertegenwoordiger richting politici, beleidsmakers en bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid.

Iedereen kan daar proeven van de duurzame samenleving van 2050 volgens jongeren, zoals jongerenorganisatie die hebben opgeschreven in de Jonge Klimaatagenda.

We Are Tomorrow is hét klimaatfestival voor en door jongeren, met als hoogtepunt de lancering van de Jonge Klimaatagenda 2.0, waar meer dan zeventig jongerenorganisaties bij betrokken zijn.

De Jonge Klimaatagenda bevat de visie van jongeren op hoe we zouden kunnen werken, wonen, reizen, eten en leren in 2050.

Op We Are Tomorrow kun je leren, ervaring opdoen en ideeën uitwisselen over duurzaam leven, wat soms best wel moeilijk is. Vegan kapsalon eten, dansen en bio-biertjes drinken. Duurzame cosmetica scoren, kleding ruilen en een zonnepaneel fixen. Doe-het-zelven, luisteren naar inspirerende sprekers en out-of-the-box workshops volgen. We Are Tomorrow is een plek waar we niet collectief gaan zeiken, maar collectief gaan doen. En waar we regeringsleiders, politici en burgemeesters laten weten wat wij er eigenlijk allemaal van vinden. Samen laten wij zien hoe het ook kan!

Het klimaatfestival We Are Tomorrow van aanstaande zaterdag draait om meer dan muziek. Op het festival van de Jonge Klimaatbeweging worden danspasjes afgewisseld met het presenteren van een klimaatagenda en het eten van vegetarische en veganistische snacks. Daarom organiseren jongeren een klimaatfestival?

De bezoekers van het klimaatfestival kunnen dansen, biologisch bier drinken en inspiratie op het gebied van duurzaamheid opdoen. Er worden sessies georganiseerd over duurzaam reizen, eerlijke kleding en drijvende boerderijen. De jongerenbeweging verwacht zo’n duizend veelal jonge bezoekers.

Hoe reizen we in 2050? Uitstootvrij, slim – door reisplanners die ons de meest duurzame route voorleggen – en met openbaar vervoer. Én we vermijden onnodige (zaken)reizen door digitaal te vergaderen. Neem op 12 oktober deel aan interactieve ‘power plans’ met o.a. NS, de Klimaat en Energie Koepel en AIESEC, en laat je verrassen door de visie van jongeren op mobiliteit in 2050 bij de lancering van de Jonge Klimaatagenda.

Duurzaamheid vormt de rode draad door ons onderwijs in 2050! Onze scholen en universiteiten zijn een voorbeeld voor de circulaire maatschappij. Voorschotje nemen? Profiteer van de handvatten die de Schooldakrevolutie je aanreikt voor actie op jouw school of werk en ga in gesprek over verduurzaming van de onderwijs met andere jongeren onder leiding van Studenten voor Morgen.

Een duurzame, circulaire en transparante voedselketen. Dat is (maar een klein deel van) de visie van jongeren op onze voeding in 2050. Onze voedselproductie heeft een positieve impact op de aarde. Hoe? Kom langs bij Floating Farm, Slow Food Youth Network en IFMASA-NL. Ook de entrepreneurs van Too Good To Go staan klaar om jou te inspireren voedselverspilling tegen te gaan!

Onze economie in 2050 is circulair en onze investeringen duurzaam. We zetten onze kwaliteiten in voor een betere en duurzamere wereld. Ga op 12 oktober in debat met de ASN Bank en andere jongeren over de rol van financiële instellingen bij het realiseren van een duurzame samenleving of leer hoe jij kunt starten met duurzaam ondernemen met Starters4Communities.

In 2050 gaan we veel efficiënter met ruimte om! We wonen kleiner, delen ruimtes en hergebruiken onze meubelen vaker. Onze huizen zijn duurzaam en CO2 vrij. Ook gaan we bewuster met kleding om. Op We Are Tomorrow kun je een spijkerbroek leasen bij MUDjeans, ervaren hoe het is om in een KarTent te slapen op een heus festival en power plans bijwonen van SMARTcirculair en Paper on the Rocks.

Wist je dat ons festival niet alleen voor jongeren is, maar ook georganiseerd is door jongeren? De vrijwilligers van de Jonge Klimaatbeweging hebben als doel om jongeren te inspireren op gebied van duurzaamheid. In ons programma vind je vooral jonge denkers en jonge ondernemingen. De Jonge Klimaatbeweging vindt dat jongeren een stem verdienen om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven en vertegenwoordigt die stem bij politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven. Jongeren zijn immers de toekomst!

“We hebben alle elementen die een festival niet duurzaam kunnen maken eruit gehaald”, reageert voorzitter Labots. “We hebben de Westergas in Amsterdam gekozen, omdat deze locatie op groene stroom functioneert. Er zijn geen plastic wegwerpproducten op het festival. We werken met statiegeld. Al het eten is vegetarisch of veganistisch. We sporen bezoekers daarnaast aan om met het openbaar vervoer of de ov-fiets te komen.”

“Gooi je afval en je peuk in de afvalbak. Ga zo veel mogelijk met het openbaar vervoer naar evenementen of pak een ov-fiets. Zoek plekken op waar duurzaam bier wordt geschonken en duurzame snacks worden geserveerd. Ik liet mijn vrienden pas wat vegetarische snacks proeven en ze waren verbaasd over het kleine verschil.”

