Klimaat Geschreven op 9-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op donderdag 19 april wordt vanaf 14.30 uur de zesde Thijs Kramerlezing gehouden in het CCXL Theater van Cinecity in Vlissingen.

Het thema van de lezing is ‘Ruimte voor (klimaat)verandering en wordt gelezen door Joost Schrijnen.

De lezing gaat in op de opgaven en dilemma’s waar Zeeland de komende jaren mee te maken krijgt.

Joost Schrijnen inspireert het publiek tijdens de zesde Thijs Kramerlezing. Als inwoner van Zeeland en Zuid-Holland is hij bij uitstek kenner van de Zeeuwse uitdagingen rond water- en landgebruik. Hij zal putten uit zijn eigen ervaringen in onze provincie, maar zal in zijn verhaal vanuit een veel breder perspectief laten zien welke schat aan mogelijkheden Zeeland in huis heeft.

Joost Schrijnen, stedenbouwkundige en management consultant op gebied van ruimtelijk ontwikkeling. Schrijnen was programma directeur Zuidwestelijke Delta en als lid van de raad van Advies van Delta Academy University of Applied Sciences in Zeeland is hij bekend met de Zeeuwse provincie en wateren.

Na de lezing neemt dagvoorzitter Mark Beumer het publiek mee in een interactieve game waar diverse dilemma’s worden voorgelegd door studenten en experts. Aan de hand van mogelijke oplossingen voor deze dilemma’s werkt het publiek samen aan het volgende landschap van Zeeland. U kunt zich hier aanmelden voor de zesde Thijs Kramerlezing.

De Thijs Kramerlezing wordt tweejaarlijks gehouden met als doel voort te bouwen op het gedachtegoed en de inspirerende kracht van Thijs Kramer. Thijs Kramer (1955, Schoondijke) was een kwart eeuw actief als belangenbehartiger voor de natuurbescherming. Hij werkte bij de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) vanaf de oprichting in 1985 tot zijn overstap naar Staatsbosbeheer in 2001. In 2003 werd hij voor de PvdA dagelijks provinciebestuurder. Tijdens een vakantie in Peking kwam hij in augustus 2006 bij een ongeval om het leven.