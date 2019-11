Geschreven op 20-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Landen en energiebedrijven zijn van plan de productie van fossiele brandstoffen de komende tien jaar flink te verhogen.

Als dit doorgaat, ligt in 2030 de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 120 procent boven de ambitie uit het klimaatakkoord van Parijs.

Daarvoor waarschuwt het milieuprogramma van de VN.

Volgens de onderzoekers gaat het niet goed met de wereldwijde aanpak van klimaatverandering. In 2015 werd in Parijs afgesproken de opwarming te beperken tot ruim onder 2 graden en bij voorkeur 1,5 graden. Om dat te realiseren, moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen op korte termijn omlaag. In praktijk blijft de uitstoot echter toenemen. En als de bestaande plannen voor olie, gas en kolen winning werkelijkheid worden, zet die stijging door.

In het nieuwe rapport wijzen de onderzoekers naar olie, kolen en gas: de voornaamste bronnen van de menselijke CO2-uitstoot. De instituten stellen dat er een groeiende kloof bestaat tussen de internationale afspraken om klimaatverandering te beperken en de geplande stijging in de productie van fossiele brandstoffen. Ze noemen deze kloof de Production Gap.

Het rapport verschijnt tien jaar na de eerste editie van het Emissions Gap Report van VN-milieuprogramma UNEP. Die rapportenreeks geeft jaarlijks een visualisatie van de mondiale staat het klimaatbeleid weer, door de emissiedoelen van de wereld te vergelijken met de werkelijke uitstoot – en te wijzen op een andere kloof, de ‘Emissions Gap’. Hieruit valt af te leiden dat de wereld nog steeds op weg is naar een opwarming van 3 of meer graden.

“De CO2-uitstoot is exact op het niveau gebleven dat een decennium geleden is geprojecteerd als het ‘business as usual’-scenario in de Emissions Gap Reports”, zegt UNEP-directeur Inger Andersen in het voorwoord van het nieuwe rapport. Het is daarmee volgens haar “de hoogste tijd voor een aangescherpte focus op fossiele brandstoffen”.

