Klimaat, Water 8-5-2019

Vanaf maandag 20 mei tot en met 30 augustus kunnen organisaties in Friesland een beroep doen op de subsidieregeling van het plattelands-ontwikkelings-programma water en klimaat. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten dinsdag 7 mei besloten.

De subsidie is bedoeld voor maatregelen als het natuurvriendelijk inrichten van hoofdwaterwatergangen zoals kanalen of sloten of bijvoorbeeld voor het ondieper maken of dempen van sloten.

Er is binnen de regeling ruim 4,3 miljoen euro beschikbaar. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de regeling uit.

De subsidieregeling is gericht op niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de herinrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen moeten altijd een link te hebben met de landbouw en bijvoorbeeld helpen om aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te realiseren. Daarbij kan het ook gaan om investeringen waarmee negatieve effecten van de landbouw op de waterkwaliteit teniet gedaan of gecompenseerd worden.

Investeringen in klimaatmaatregelen moeten ook een link met de landbouw hebben: ze leiden tot een robuust watersysteem dat ten goede komt aan de landbouw in het algemeen of de maatregelen compenseren negatieve effecten van een op de landbouw toegesneden waterhuishouding uit het verleden.