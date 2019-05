Geschreven op 10-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Mooi hoor. Rotterdam heeft weer iets bedacht om mee in het nieuws te komen: de Rotterdamse Klimaatalliantie.

Een halvering van de CO2-uitstoot, meer schone energie en extra werkgelegenheid. Dat zijn de doelstellingen die de gemeente Rotterdam in een alliantie met meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke instellingen wil realiseren.

Vandaag is de Rotterdamse Klimaat Alliantie officieel van start gegaan. Via vijf klimaattafels werken zij aan een concreet maatregelenpakket dat eind dit jaar wordt vastgelegd in een Rotterdams klimaatakkoord.

Het samenwerkingsverband tussen de gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen wil nog voor het einde van het jaar een Rotterdams klimaatakkoord sluiten met concrete plannen om CO2 te besparen én economische kansen te benutten.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid en Energietransitie) heeft hoge verwachtingen over de samenwerking: “We pakken het aan op z’n Rotterdams: niet jarenlang vergaderen, maar de handen uit de mouwen steken en tempo maken. We zien de energietransitie niet alleen als opgave, maar vooral ook als kans voor nieuwe bedrijvigheid, extra banen en een mooiere stad. Die kans willen we benutten”

Er zijn vijf Rotterdamse klimaattafels: schone energie, mobiliteit, haven & industrie, consumptie en gebouwde omgeving. Aan de klimaattafels gaan vertegenwoordigers van de bedrijven en organisaties de komende maanden onder leiding van onafhankelijke voorzitters aan de slag met het uitwerken van concrete projecten: van het ontwikkelen van elektrolyzers in de haven die op grote schaal groene waterstof produceren tot het stimuleren van het gebruik van elektrische deelauto’s in de stad.

Een energiezuinige en duurzame stad met schone lucht, waarin het ook voor onze kinderen en kleinkinderen prettig wonen is. Een stad met een toekomstbestendige economie die niet meer afhankelijk is van kolen, olie en gas, maar volledig draait op schone en hernieuwbare energiebronnen als zon en wind. Dat is waar de Rotterdamse Klimaat Alliantie voor gaat.

Naast de gesprekken aan de tafels organiseert de gemeente klimaatdebatten in de stad waarop bewoners hun wensen en ideeën naar voren kunnen brengen. Ook worden er aparte bijeenkomsten georganiseerd voor onder andere MKB’ers, start-ups en scholieren. Wie liever digitaal een inbreng levert kan dat doen via het platform Energieswitch 010 van de Rotterdamse Klimaatalliantie. Daarop zal ook de voortgang van het Rotterdams Klimaatakkoord zichtbaar zijn.

Zie ook: Geen Woorden Maar Daden of Geen Daden Maar Woorden: Duurzame Ideeën in Rotterdam – Kom naar Rotterdam Gaat Groen – 010 Actueel Debat: De groene Rotterdammer – De 3e Nationale Kansdenkdag: Rotterdam Kansdenkstad – Afspraken vastgoedpartijen en Rotterdam over duurzame ontwikkeling – Rotterdam Investeert 31 miljoen Euro in Duurzame Groei: Het Programma Duurzaam – Nieuwe Rotterdamse Kuip als Duurzaamste Stadion ter Wereld – Red De Kuip: De Kuip Versie 3.0 – The Dutch Windwheel in Rotterdam: A Sustainable Icon and An Icon For Sustainability – Thuis in de Haven: De Energieneutrale Wijk op Rotterdam-Heijplaat by Van Omme & De Groot – De Green Deal 010: Zero-Emission Transport in de Binnenstad van Rotterdam in 2020 – World Expo Rotterdam 2025: Een Nieuwe Duurzame Realiteit in The Dutch Delta – Rotterdam Wint C40 Cities Award – Duurzaamheid Staat Hoog op de Agenda: Rotterdam Kiest voor Kolenstroom