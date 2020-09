Geschreven op 9-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Het dakbos van het Depot Boijmans Van Beuningen is op vrijdag 4 september tijdens het Rooftop Symposium in Capital C in Amsterdam, bekroond met de Rooftop Award 2020.

Sjarel Ex, directeur van Museum Boijmans Van Beuningen, Arjen Ketting, associate en architect MVRDV, en Michiel van de Bunt, bedrijfsleider bij ZinCo Benelux, ontvingen de Rooftop Award uit handen van DakenDiva Esther Wienese.

Rooftop Revolution, de organisator van het symposium en aanjager van het duurzaam benutten van ons daklandschap, wil met de Rooftop Award ambitieuze ‘dak-innovators’ een podium geven en laten zien dat er veel meer kan op onze daken. Het dakbos op het depot is daar een prachtig voorbeeld van. Het is een ontwerp van MVRDV in samenwerking met MTD Landschapsarchitecten. Winy Maas, mede-oprichter MVRDV: ‘In onze ontwerpen zijn daken van groot belang. We maken ze toegankelijk als tuin, bos of evenemententerrein. Het depot is een speciaal geval; het heeft een duidelijke publieksfunctie, en bevindt zich in het Rotterdamse Museumpark dat we niet te veel wilden aantasten. Dat hebben we opgelost door het park naar 35 meter hoogte te verhuizen.’

Het toevoegen van natuur aan de stad is de missie van Rooftop Revolution. En ook volgens Maas van groot belang: ‘Vooral om mensen extra plekken te geven waar ze letterlijk kunnen ademen. Het bekroonde depot is volgens hem ‘een plukje “jungle” waar mensen kunnen genieten van het bos en het spectaculaire uitzicht.’ Museumdirecteur Sjarel Ex zegt over de bekroning: ‘Het is geweldig om deze prijs gezamenlijk te winnen. En ik vind het fantastisch dat we met de gemeente Rotterdam de collectie van de stad op deze manier voor het publiek toegankelijk kunnen maken. Met als toegevoegde waarde een panoramisch dak met horeca en natuur!’

