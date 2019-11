Geschreven op 27-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Belgisch naaktmodel Marisa Papen heeft een naaktagenda voor het klimaat gelanceerd. Ze ging uit de kleren in IJsland, waar de klimaatverandering sterk voelbaar is. De opbrengst van de agenda gaat naar het goede doel.

Het 27-jarige naaktmodel noemt zichzelf een professioneel taboebreker en maakte al eerder naaktkalenders om de plastic soup in de oceanen en de bedreigde diersoorten in Congo aan te kaarten.

De naaktagenda voor het klimaat is hierbij het derde project in deze Plastic Sushi-reeks, waarin ze aandacht vraagt voor ecologische uitdagingen. Papen koos dit keer voor een naaktagenda op A6-formaat, “zodat mensen voldoende plek hebben om hun missies te noteren”.

De shoot zelf vond afgelopen maart plaats in Ijsland. “Het was daar toen enorm koud, met temperaturen rond het vriespunt en een sterke wind. Vaak was het tien tot twintig minuten wandelen om op de locatie te komen. Vervolgens moest ik me uitkleden om op het ijs of het natte mos te gaan liggen. Het was zeker een uitdaging”, vertelt Marisa. De wijdse Ijslandse landschappen geven goed de kracht van de natuur en de bescheiden grootte van de mens weer: “ik wilde zelf heel klein lijken, zodat het lijkt alsof het landschap mij opeet.”

Het valt op dat Papens gezicht op de meeste foto’s bijna niet te zien is. Ook daar heeft het model een uitleg voor: het is symbolisch voor de kop-in-het-zand-mentaliteit die er rond de klimaatproblematiek heerst. Al is het model ook hoopvol: “2020 is een kantelpunt. Je ziet dat er in een groot deel van de wereld steeds meer activisme is.”

De agenda verschijnt in een beperkte oplage van slechts 100 exemplaren en is gedrukt op gerecycleerd papier. Ze wil niet meedoen aan de huidige overproductie en overconsumptie. “De boodschap is toch belangrijker dan het effectieve product”, stelt ze. Intussen werkt Papen ook aan de opstart van haar eigen ngo ‘Flower of life’, die zich wil engageren voor een groenere maatschappij.