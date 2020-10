Geschreven op 23-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

De combinatie van grootte en techniek maakt dit project van 29 hectare in het Verenigd Koninkrijk uniek, zo vertelde Martin van Zeijl van Bom Group dit voorjaar over het project Low Carbon Farming.

De kassenbouwer is de hoofdaannemer en maakte een documentaire over het bijzondere project waar Nederlandse en Britse

telers op drie locaties kasgroenten telen.

De drie locaties zijn Place Farms, goed voor 127.000m2, Crown Point North, goed voor 94.000m2 en Crown Point South, goed voor 67.000m2. Op de drie locaties samen zullen tomaten, komkommers en paprika’s worden geteeld die aan ongeveer 5% van de binnenlandse vraag zullen voldoen.

Het idee voor dit project was om restwarmte van een nabijgelegen rioolwaterzuiveringsstation te gebruiken om de kassen te verwarmen. Het rioolwaterzuiveringsstation levert laagwaardige restwarmte, die Bom kan opwaarderen en via een gesloten systeem, die in de kas gebruikt wordt als warmtebron. Dit Low Carbon Farming project is dan ook een absoluut voorbeeld van duurzaamheid, aldus de trotste turnkey-bouwer en levert daarnaast een grote bijdrage aan gezond en veilig voedsel dat lokaal wordt geproduceerd.

De Bom Group verzorgde naast de kas, scherming, klimaat, water en elektriciteit ook alle nutsvoorzieningen.