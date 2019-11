Natuur Geschreven op 28-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Ongeveer 37 procent van alle soorten landplanten loopt het risico te verdwijnen door de aanhoudende klimaatverandering, schrijft een team onderzoekers in Science Advances: The commonness of rarity: Global and future distribution of rarity across land plants.

Ruim 150.000 van de in totaal 435.000 plantensoorten zijn volgens onderzoekers momenteel nu al zeer zeldzaam.

Het team beschouwt een plant als zeer zeldzaam als de soort in minder dan vijf rapporten is vastgelegd en beschreven. In totaal verwerkte het team in de laatste tien jaar zeker twintig miljoen rapporten over landplanten.

Hoofdonderzoeker Brian Enquist geeft aan dat niet excact is vast te stellen hoeveel soorten er daadwerkelijk op aarde zijn. Door de ontwikkeling van de grootste botanische database ooit kan het verlies aan biodiversiteit in de wereld worden beperkt.

De zeldzaamste plantensoorten zouden alleen nog voorkomen in bepaalde gebieden van de wereld, zoals in het noorden van het Andesgebergte in Zuid-Amerika. Ook komen bepaalde plantensoorten alleen nog voor in Zuidoost-Azië en landen als Costa Rica, Zuid-Afrika en Madagaskar.

De onderzoekers hopen dat tijdens de klimaatconferentie COP25 van de Verenigde Naties in Madrid aandacht wordt geschonken aan de problemen van alle bedreigde plantensoorten. Wereldleiders komen tussen 2 en 13 december bijeen om klimaatproblemen te bespreken.

Zie ook: Honderden Planten (40 Procent) Verdwijnen Uit Nederland Door Klimaatverandering by WUR – The Green Giants Changing Climate Change: We Love Our Forests – Humankind has Destroyed Half of all Forests: How Many Trees Are There in the World? – IPBES Van De VN: Miljoen Plant- En Diersoorten Bedreigt Met Uitsterving Door Toedoen Mens