Geschreven op 1-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Het is officieel de warmste maand juni ooit. Dat bevestigen Weerplaza, Weeronline en het KNMI.

De gemiddelde temperatuur lag in juni rond de 18,2 graden, een tiende hoger dan het vorige record dat in 2017 en 1976 gemeten werd.

In de afgelopen maand werden drie warmterecords gezet. In totaal gebeurde dat al zeven keer dit jaar.

Zaterdag was het voor de laatste keer in juni tropisch warm. Alleen lokaal in Zeeland en aan de Waddenzee en het IJsselmeer werd de 30 graden niet gehaald. Het warmste werd het in Maastricht en Arcen, zo’n 33,7 graden.

Juni was een maand van extremen. Zo was deze maand recordwarm met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 18,2 graden tegen 15,6 normaal. Ook de enorme hoeveelheid zon is goed voor een plek in de top-10 van zonnigste junimaanden. Gemiddeld over het land komt het aantal zonuren uit op maar liefst 268, waar 201 uur zon normaal is. De regen viel soms met bakken uit de lucht en dat leverde in totaal 93 mm op. Gewoonlijk valt verspreid over heel Nederland gemiddeld 67 mm.

In totaal kwam het in De Bilt op 4 dagen tot tropische hitte met temperaturen van 30 graden of meer. Dit is veel meer dan normaal. Gewoonlijk komt het in juni tot 0-1 tropische dag. Ook het aantal zomerse dagen (25 graden of meer) is groter dan gebruikelijk met 10 tegen 5 normaal. Maar liefst 21 dagen werd het warmer dan 20 graden, waar normaal gesproken 14 warme dagen worden genoteerd.

Niet alleen Nederland, maar grote delen van Europa zuchten momenteel onder een hittegolf. Door droge lucht uit de Sahara werden in delen van Frankrijk de afgelopen week temperaturen van om en nabij de 45 graden genoteerd, de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. In Zuid-Duitsland was het voor de zevende dag op rij boven de 30 graden. In Berlijn werd zelfs de 38 graden aangetikt, net zoals in Praag, Wenen en Innsbruck.

De eerste helft van 2019 was uitzonderlijk zonnig en warm. Met gemiddeld over het land 1056 uur zon is het tot nu toe het op twee na zonnigste jaar sinds 1901. Daarbij was het ook opvallend warm. Met een gemiddelde temperatuur van 9,7 graden staat 2019 voorlopig op een zesde plek.

De maanden februari, maart, april en juni verliepen allemaal flink warmer dan normaal. Het halfjaar was echter lang niet zo warm als in 2007. In dat jaar verliepen de eerste zes maanden met een gemiddelde temperatuur van 11,0 graden. Voor de gemiddelde temperatuur worden alle uurwaarden gebruikt. Dus ook de nachten tellen mee.

Wat betreft zonuren vallen de maanden februari, april en juni op. In deze maanden scheen de zon 50-70 uur meer dan normaal. Mei en maart waren iets zonniger dan normaal en januari had een paar uur minder zon dan gemiddeld. Tezamen is de eerste helft van dit jaar hiermee bijzonder zonnig. Met gemiddeld 1056 uur zon staat 2019 op een 3e plek. Het zonnigste eerste halfjaar sinds 1901 vond plaats in 2003. In de eerste zes maanden van dat jaar scheen de zon circa 1119 uur.

Zie ook: Warm Hè? Wat Is Het Warm Hè by Harry Vermeegen