Geschreven op 13-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Het broeikaseffect zorgt ervoor dat oceanen nog sneller opwarmen dan eerder werd gedacht. Zo blijkt uit een nieuwe wetenschappelijke analyse van wetenschappers van de Universiteit van Californië Berkeley vergeleken vier recente studies naar oceaanopwarming.

De resultaten bewijzen volgens de onderzoekers opnieuw dat beweringen dat het broeikaseffect zou afremmen of gestopt is, ongegrond zijn.

In een scenario waarbij wereldwijd geen inspanningen worden gedaan om de CO2-uitstoot een halt toe te roepen, zal de temperatuur van de oceanen aan het einde van deze eeuw met 0,78 graden gestegen zijn, stellen de onderzoekers. Omdat warm water meer ruimte inneemt dan koud water, zal de zeespiegel in datzelfde scenario met ongeveer 30 centimeter gestegen zijn. Dat komt bovenop de al voorspelde zeespiegelstijging veroorzaakt door smeltende ijskappen en gletsjers.

Warmere oceanen zorgen er voor dat zware orkanen in de toekomst vaker zullen voorkomen en in hevigheid zullen toenemen. Tegelijkertijd neemt wereldwijd de intensiteit van regenbuien toe, worden koraalriffen vernietigd en smelten de ijskappen sneller.

Onderzoek naar de opwarming van oceanen is volgens klimaatwetenschapper Bart Strengers van belang “omdat je kunt zien dat de warmte, die niet weg kan door het broeikaseffect, in de oceanen opgeslagen blijft”. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat oceanen fungeren als een buffer, door ruim 90 procent van de warmte te absorberen, die de mens de atmosfeer in pompt. Het aardoppervlak zou nog veel sneller opwarmen als er geen zeeën waren.

Oceaanopwarming is daarom volgens klimaatonderzoekers een belangrijke indicator van klimaatverandering. “De temperatuur in de oceanen loopt steady omhoog, terwijl de warmtewisseling op land bijvoorbeeld veel sterker is door het effect van El Nino”, legt Strengers uit. “Je kunt in die zin beter naar de oceanic heat content, de warmteopslag in de oceanen, kijken, omdat die veel minder variabel is dan de temperatuur op land.”