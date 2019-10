Geschreven op 17-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

In de afgelopen veertig jaar zijn de gletsjers in het Andesgebergte met 40% gekrompen. Dat blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift Remote Sensing Letters.

Door satellietbeelden van veertig jaar geleden met die van nu te vergelijken, berekenden de onderzoekers hoe groot veel de omvang van de ijskappen is afgenomen.

De Andes is het hoogste gebergte van Zuid-Amerika. Veel van de hoogste pieken daar liggen in Peru, waar het gebergte tot boven de 6 kilometer hoogte klimt.

Hoewel Peru dicht bij de evenaar ligt, komen in het bergachtige westen van het land veel gletsjers voor: maar liefst 92 procent van alle tropische gletsjers op aarde bevindt zich in de bergen van Peru.

Van de 1973 gletsjers die aan het begin van het onderzoek bestonden, zijn er 170 zelfs helemaal verdwenen. In totaal hebben de gletsjers in het gebied al 8 miljard ton ijs verloren. Volgens sommige pessimistische verwachtingen kunnen de gletsjers in Peru op den duur zelfs helemaal verdwijnen.

De structurele achteruitgang van de gletsjers wordt veroorzaakt door de mondiale klimaatverandering. De versnelling in recente jaren heeft mogelijk ook te maken met het natuurlijke klimaatfenomeen El Niño: het water voor de kust van de Peru is dan extra warm. Ook valt er tijdelijk veel neerslag, vooral in de vorm van regen.

De gletsjers van Peru zijn van groot belang voor onder meer de drinkwatervoorziening en landbouw. Juist in het droge seizoen zorgen ze ervoor dat er via smeltwater voldoende water in de rivieren stroomt om lagergelegen steden en akkers van zoet water te voorzien. Hoe kleiner de gletsjers, hoe minder water in het droge seizoen beschikbaar is. Volgens de onderzoekers worden deze lagere rivierstanden elders in de Andes al gemeten en zal dit in de toekomst overal waar gletsjers verdwijnen spelen. In andere jaargetijden neemt juist de kans op natuurrampen zoals modderstromen toe.

