De gletsjers in de Himalaya hebben in de afgelopen veertig jaar een enorme hoeveelheid ijs verloren. Ruim een kwart van al hun ijs is verdwenen

In de periode van 2000 tot 2016 smolt dubbel zoveel ijs als in de periode vanaf 1975 tot de eeuwwisseling. Dit staat in een rapport van wetenschappers.

De wetenschappers hebben recente satellietbeelden van het gebergte vergeleken met foto’s uit de jaren zeventig. Uit een analyse van de beelden concluderen ze dat elk jaar zo’n 8 miljard ton ijs smelt in het gebergte. Sommige gletsjers krimpen daardoor jaarlijks zo’n 5 meter.

Volgens hoofdonderzoeker Joshua Maurer toont het onderzoek de problemen in het gebergte aan. Mede-onderzoeker en professor Joerg Schaefer noemt de verdubbeling van de hoeveelheid gesmolten ijs sinds de eeuwwisseling “verontrustend. De klimaatcrisis is hier verantwoordelijk voor.”

De wetenschappers voorspellen een vernielde toekomst voor de ruim een miljard mensen die afhankelijk zijn van de gletsjers voor hun water. Diverse belangrijke rivieren in India, Pakistan, China en andere landen verkrijgen hun water middels de gletsjers in het gebergte.

Himalayan glaciers supply meltwater to densely populated catchments in South Asia, and regional observations of glacier change over multiple decades are needed to understand climate drivers and assess resulting impacts on glacier-fed rivers. Here, we quantify changes in ice thickness during the intervals 1975–2000 and 2000–2016 across the Himalayas, using a set of digital elevation models derived from cold war–era spy satellite film and modern stereo satellite imagery. We observe consistent ice loss along the entire 2000-km transect for both intervals and find a doubling of the average loss rate during 2000–2016 [?0.43 ± 0.14 m w.e. year?1 (meters of water equivalent per year)] compared to 1975–2000 (?0.22 ± 0.13 m w.e. year?1). The similar magnitude and acceleration of ice loss across the Himalayas suggests a regionally coherent climate forcing, consistent with atmospheric warming and associated energy fluxes as the dominant drivers of glacier change.

The results indicate that glaciers across the Himalayas experienced significant ice loss over the past 40 years, with the average rate of ice loss twice as rapid in the 21st century compared to the end of the 20th century (Fig. 1). We calculate a regional average geodetic mass balance of ?0.43 ± 0.14 m w.e. year?1 (meters of water equivalent per year) during 2000–2016, compared to ?0.22 ± 0.13 m w.e. year?1 during 1975–2000 (?0.31 ± 0.13 m w.e. year?1 for the full 1975–2016 interval) (see Materials and Methods). A 30-glacier moving average shows a quasi-consistent trend across the 2000-km longitudinal transect during both time intervals (Fig. 1), and subregions have similar means and distributions of glacier mass balance. Some central catchments deviate somewhat from the Himalaya-wide mean during 2000–2016 (by approximately 0.1 to 0.2 m w.e. year?1) in the Uttarakhand (~79.0° to 80.0°E), the Gandaki catchment (~83.5° to 84.5°E), and the Karnali catchment (~81° to 83°E), which has fewer larger glaciers and relatively incomplete data coverage. Similar to previous in situ and satellite-based studies (18, 29), we observe considerable variation among individual glacier mass balances, with area-weighted SDs of 0.1 and 0.2 m w.e. year?1during each respective interval for the 650 glaciers. This variability most likely reflects different glacier characteristics such as sizes of accumulation zones relative to ablation zones, topographic shading, and amounts of debris cover. Yet, we find that, in our survey (using a rough average of 60 glaciers per 7000-km2 subregion), local variations tend to average out and mean values are similar across most catchments.

Zie ook: Onthutsend Klimaatnieuws: The Climate Crunch – Klimaatnieuws: Wereldwijd 3% Groei CO2-Uitstoot – Klimaatnieuws: Atmospheric CO2-level nu boven de 390 ppm – Klimaatnieuws: Atmospheric CO2-Level Nu 415.26 ppm – Klimaatnieuws: Weer Meer CO2 In Atmosfeer – Klimaatnieuws: CO2-Concentratie Bereikt Nieuw Record – Klimaatnieuws: Poolkappen Worden Steeds Kleiner – Zeeijs Smelt Steeds Sneller – Klimaatnieuws: Oceanen Warmer Nog Sneller Op Dan Al Werd Gedacht – Klimaatnieuws: Het smeltende ijs in Alaska – Klimaatnieuws: Zee stijgt sneller dan verwacht – Klimaatnieuws: Nieuw dieptepunt zee-ijs in Noordpoolgebied – Klimaatnieuws: IJs op Groenland smelt sneller en sneller – Klimaatnieuws: Leefgebied ijsbeer wordt steeds kleiner – Klimaatnieuws: Nieuwe studie bevestigt sneller afsmelten ijskap Antarctica –Klimaatnieuws – Gletsjers smelten steeds sneller – Klimaatnieuws Antartica: Wilkins IceShelf afgebroken – Mertz Glacier staat op afbreken – Klimaatnieuws: The Mertz Glacier Tongue is Afgebroken – Klimaatnieuws: Tsunami door smeltende gletsjer – Klimaatnieuws: Temperatuur Noordpoolgebied schiet Omhoog – Klimaatnieuws: Het IJs op Noordpool wordt steeds jonger – Klimaatnieuws: CO2-Uitstoot Opdrogende Veenmoerassen Groter Dan Gedacht – Klimaatnieuws: Ozongat maakt klimaatverandering nog erger