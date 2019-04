Geschreven op 22-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Zuiderzeemuseum, De Helderse Vallei en Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) bundelen hun krachten om kinderen klimaatbewuster te maken.

Van 25 maart tot 27 mei toert een omgebouwde elektrische SRV-bus langs basisscholen en buitenschoolse opvanglocaties(BSO’s) in de kop van Noord-Holland.

Door middel van proefjes en experimenten over de waterkringloop, water in en om de school, slootwaterkwaliteit en veilige dijken, ontdekken leerlingen van groep 6, 7 en 8 niet alleen de gevolgen van klimaatverandering, maar ook hoe zij zelf een klimaatvriendelijke bijdrage kunnen leveren aan hun leefomgeving.

De Klimaatbus is een kant-en-klaar programma. Educatief medewerkers van het Zuiderzeemuseum en De Helderse Vallei reizen met de bus mee langs de scholen en geven leerlingen inhoudelijke uitleg. Voorafgaand aan de komst van de Klimaatbus ontvangt de klas een vlog. In deze vlog worden de leerlingen opgeroepen te helpen om hun omgeving ‘klimaatproof’ te maken. Hiervoor moeten ze eerst op onderzoek uit, en daarom komt de Klimaatbus naar de school toe. Na het doen van de proefjes kunnen de leerlingen zelf maatregelen bedenken die de school kan toepassen op het schoolplein om de omgeving klimaatproof te maken. De bedachte tips kunnen ze ook thuis uitvoeren.

De elektrische SRV-bus van de SKDH is volledig omgebouwd tot laboratorium voor kinderen. Met waterbakken, een schoolpleinscan, slootwateronderzoek en temperatuurmetingen ervaren de kinderen de gevolgen van klimaatverandering in laaggelegen gebieden en op de natuur in de wijk van hun huis en school. Aan het einde van het programma ontwerpen de leerlingen met elkaar een klimaatvriendelijk schoolplein.

Het hoogheemraadschap, het Zuiderzeemuseum, De Helderse Vallei en SKDH werken samen om de toekomstige generatie bewust te maken van de klimaatverandering en de gevolgen ervan. Want het zijn vooral de jongeren die in de toekomst te maken zullen krijgen met zeespiegelstijging, droogte, wateroverlast en natuurschade. Om dit tot een minimum te beperken krijgen deze leerlingen ook tips mee om klimaatbestendig gedrag te bevorderen.

De Klimaatbus is al helemaal vol geboekt. Je kunt de bus wel bezoeken op 22 april (Tweede Paasdag) bij informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee in Petten. Van 28 april tot en met 5 mei is de Klimaatbus te bezoeken bij De Helderse Vallei. Op 26 mei rijdt de bus voor bij bezoekerscentrum MAK Blokweer in Hoorn.