Geschreven op 25-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Bij de entree van Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek in Lichtenvoorde zijn drie rode beuken geplant. Deze klimaatbomen zijn op initiatief van de Bomenwacht Oost Gelre beschikbaar gesteld vanuit de pilot Klimaat Klaor.

De aanplant van de bomen draagt bij aan het vergroenen van bedrijventerrein De Kamp. Dusseldorp ISM is hiermee een prachtig voorbeeld voor andere bedrijven om in actie te komen.

De medewerking aan dit initiatief is voor Dusseldorp ISM meer dan vanzelfsprekend. Regiodirecteur Bram Baakman: “Bij Dusseldorp zetten we ons op allerlei manieren actief in voor een toekomstbestendige wereld. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld door de Verenigde Naties zijn onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. We hebben zelfs een rentmeester hiervoor aangesteld. Met onze medewerking aan dit initiatief laten we zien ook dicht bij huis een verschil te kunnen maken. Daar zijn we trots op. We hopen ermee ook andere bedrijven te inspireren”.

Henk Adema van de Bomenwacht Oost Gelre is trots: “We moeten nu samen in actie komen om onze aarde goed aan onze (klein)kinderen na te laten. Bomen zijn daarvoor heel belangrijk. Ze dragen bij aan een betere luchtkwaliteit en de biodiversiteit. Door hun schaduw, maar vooral door verdamping zorgen ze voor verkoeling als het buiten warm of extreem droog is. En als het veel regent kunnen bomen via hun wortels het water opnemen. Daarmee voorkomen we ook de kans op wateroverlast. We zijn heel blij dat Dusseldorp als grote speler in de regio het voortouw neemt om op eigen terrein bomen aan te planten”.

Klimaat Klaor is een pilot ingegeven door klimaatverandering. Droogte, wateroverlast, waterkwaliteit en hittestress spelen rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde steeds meer een rol. Bewoners, ondernemers en organisaties zetten zich in voor een veerkrachtig gebied dat tegen een stootje kan. Klimaat is daarbij het verbindende thema. Samen versnellen we mooie plannen uit het gebied, die raken aan groen, bodem, water en klimaat. Dit voor een aantrekkelijk gebied om te wonen, ondernemen en recreëren.

Klimaat Klaor is een samenwerking van Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Oost Gelre, provincie Gelderland en LTO Noord – Regio Oost.

?

De komende tijd worden zes nieuwe initiatieven door Klimaat Klaor ondersteund. Afgelopen week bekeek de beoordelingscommissie de inzendingen. De initiatieven dragen elk op hun eigen manier bij aan een klimaatvriendelijk gebied tussen Lichtenvoorde, Lievelde en Vragender. Nieuwe ideeën blijven voorlopig welkom!

Klimaat Klaor biedt een podium aan allerlei soorten klimaatvriendelijke projecten, klein of groot. Ze kunnen gaan over educatie, communicatie of concrete uitvoering in het veld. De afgelopen maand konden inwoners en ondernemers ideeën insturen. Daarmee maakten ze kans op een financiële bijdrage tot 1000 euro. De commissie – bestaande uit vertegenwoordigers van Klimaat Klaor, Stichting Pak An en de gemeente Oost Gelre – beoordeelde de ideeën op de volgende doelstellingen:

De volgende projecten zijn positief beoordeeld: Lokalen – Ruimte voor creatief ondernemen: Operatie breekijzer – tegel eruit, planten erin. Alexander van Weers: Het duurzame erf. Ellen Bakker: Water op de BIJwei / Gedichtenwedstrijd thema Klimaat. Antoniusschool: Een natuurrijk schoolplein maakt onze leerlingen ‘Klimaat Klaor’. Wellink Equipment: Minder bodemverdichting door gebruik rupsvoertuigen. Groen Goed: Afkoppeling Haydnstraat vanuit scholenproject.

Zie ook: Maak Je Hart Groen: Koop Een Boom In Het Klimaatbos In Flevoland – Boomfeestdag: Ons Klimaatbosje Staat Er – Dé Klimaatbosjes Van Nederland – Bomen Voor Koeien: Kom Laat Ze Weer Loeien – Bomen Planten Slechts Tijdelijke Oplossing – Tiny Forest: Eerste Twaalf Gemeenten Geselecteerd Om Een Minibos Aan Te Leggen by IVN – Koningin Wilhelminabos Compleet met 25000 Gedenkbomen voor Dierbaren Overleden aan Kanker