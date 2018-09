Klimaat Geschreven op 9-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De ambitie van Nederland is om in 2030 de CO2 uitstoot met 40% te verlagen. Op Europees niveau is dat in 2050 met 80-95%.

Wat betekent dat voor Oost-Nederland? Waar staan we nu, wat moet er gebeuren, wat houdt dat in voor je bedrijf en wat is je eigen CO2 voetafdruk? En hoe dan verder?

Er is een enorme vraag naar creatieve oplossingen rondom dit thema. Innovatie is dan ook de drager van deze ambitie: de transitie naar minder CO2 in de lucht.

Tijdens het Kiemt Najaarscongres 2018 gaan we de diepte in om daadwerkelijk stappen te zetten in deze transitie. Kiem je ook?

Het jaarlijkse Kiemt Najaarscongres vindt plaats op maandag 1 oktober en deze keer bij de Novio Tech Campus in Nijmegen, Green Capital van Europa 2018. Dé plek waar kennis, business en innovatie samenkomen. Om 10.00u openen de deuren, waar Jan Douwe Kroeske om 10.30u het programma aftrapt. Daarna volgt een energieke aaneenschakeling van inspirerende sprekers tijdens de lezingen, workshops en discussies rondom innovaties voor vermindering, hergebruik en vastlegging van CO2. Ook wordt onder begeleiding van Jan Terlouw en expert-comité uit het netwerk van Kiemt de Jan Terlouw Innovatieprijs uitgereikt. Naast de innovatieprijs wordt ook de ambitieprijs uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor kleine bedrijven met nog niet uitgevoerde innovaties.

Deelname aan het congres en de workshops is kosteloos. Kiem mee en schrijf je alvast in voor het congres.