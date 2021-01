Geschreven op 31-12-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling Klimaatadaptatie.

Ze kunnen een rijksbijdrage krijgen voor het versneld uitvoeren van maatregelen om bijvoorbeeld schade door wateroverlast en de gevolgen van droogte en overstromingen in hun gebied te beperken of voorkomen.

De regeling geldt niet voor de bestrijding van hittestress. Ook is hij niet bedoeld voor regulier beheer of achterstallig onderhoud. In de impulsregeling zelf staan alle criteria en randvoorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen.

Een voorstel voor financiële steun kan door de werkregio’s van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.