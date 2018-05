Geschreven op 15-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal van 2018 2,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017.

Volgens de eerste berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 2,8 procent.

De toename van de CO2–uitstoot komt vooral doordat huishoudens en de dienstverlening meer gas verbruikt hebben voor verwarming.

Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.

Belangrijk verschil met vorig jaar is dat het eerste kwartaal van 2018 veel kouder was. Vooral februari en maart waren relatief koud. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 1,1 procent hoger dan een jaar eerder.

De CO2-uitstoot van huishoudens steeg in eerste kwartaal met ruim 5 procent. Huishoudens hebben een aandeel van 22 procent in de totale CO2-uitstoot in Nederland. In de dienstverlening werd 6 procent meer CO2 uitgestoten. Door het relatief koude winterweer was het gasverbruik van zowel de huishoudens als de dienstverlening in het eerste kwartaal van 2018 veel hoger dan een jaar eerder.

Opvallend is dat nutsbedrijven in het eerste kwartaal 4 procent minder CO2 hebben uitgestoten. Dat komt vooral doordat elektriciteitsbedrijven minder steenkool en meer aardgas hebben gebruikt. Aardgas is relatief minder vervuilend dan steenkool.

Ook in de transportsector en in het cluster landbouw, industrie en bouwnijverheid steeg de CO2-uitstoot. De CO2-emissies van de transportsector stegen in het eerste kwartaal met ruim 5 procent. De transportsector is goed voor 12 procent van de totale uitstoot. Met bijna 6 procent nam de uitstoot van de luchtvaart het sterkst toe binnen de transportsector. Dit komt grotendeels door meer vliegbewegingen. Het cluster landbouw, industrie en bouwnijverheid heeft bijna 4 procent meer CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De CO2-uitstoot van dit cluster bedraagt 27,5 procent van het totaal.

