Klimaat Geschreven op 29-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op dinsdag 3 december vindt in het provinciehuis van Noord-Brabant het Grote Klimaat Oplossingen Congres plaats.

Doel van het congres is aantrekkelijke handelingsperspectieven voor de klimaatproblematiek te ontwikkelen.

Een razend actueel onderwerp waar ook het kabinet nog lang niet uit is.

Het congres vormt een concretisering van de oplossingen die het recent verschenen boek Drawdown aandraagt, het meest veelomvattende plan dat ooit is voorgesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Doel van het congres is om, met Drawdown als inspiratiebron, tastbare oplossingen voor de klimaatproblematiek voor ons land te presenteren.

De sprekers gaan dus niet in op de ernst van de klimaatopwarming, maar op concrete mogelijkheden om de effecten te beperken. In een nieuwsbriefspecial blikken negen van de sprekers in interviews alvast vooruit op hun congresbijdrage.

Het Grote Klimaat Oplossingen Congres is een initiatief van MilieuCompleet, het gezamenlijke platform van VVM, Milieu Compact en MilieuMagazine, en staat onder leiding van Maurits Groen.