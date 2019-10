Doel van het congres is tastbare oplossingen voor de klimaatproblematiek presenteren. Het congres moet actiepunten opleveren voor tastbare oplossingen voor de klimaatproblematiek, wellicht de grootste uitdaging waar we voor staan.

Geen speeches dus over de omvang van de zeespiegelstijging of het aantal graden dat de temperatuur omhoog gaat. Centraal staan oplossingen uit het recent verschenen boek Drawdown: het meest veelomvattende plan dat ooit is voorgesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan!