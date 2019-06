Klimaat Geschreven op 12-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Green Deal

De Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen slaan de handen ineen voor verduurzaming van de scheepvaart.

De partijen hebben vandaag met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een Green Deal gesloten met vele tientallen acties om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen.

In het Regeerakkoord van Kabinet Rutte III is opgenomen dat er een Green Deal gesloten zal worden tussen de overheid en de maritieme sector op het gebied van verduurzaming in de zeevaart, binnenvaart en havens. Netherlands Maritime Technology (NMT) overlegt met alle belanghebbenden en heeft in nauwe samenwerking met de leden het position paper (PDF) voor de Green Deal samengesteld. Dit paper geeft een overzicht van de maatregelen die NMT in de Green Deal opgenomen wil hebben.

Onderdeel van de afspraken is dat er een duurzaamheidslabel komt voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting krijgen op de havengelden en het label gebruiken voor de financiering voor hun schip. Minister Van Nieuwenhuizen stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de binnenvaartsector om innovaties te stimuleren. De subsidieregeling zal onder meer worden ingezet voor de aanschaf van schone motoren.

De partijen hebben ook afspraken gemaakt voor de verduurzaming van de zeevaart. Ze willen vaart maken voor de komst van emissieloze schepen. De sector spant zich ook in voor de komst van een schip met zero emissie aandrijving in 2030. De Rijksrederij wil daar als launching customer een belangrijke rol in spelen. Voor onderzoek naar nieuwe technieken voor verduurzaming van de zeevaart trekt de minister 5 miljoen euro uit.

In de Green Deal, waarbij ook de ministeries van Economische Zaken en Defensie zijn betrokken, hebben de partijen ambitieuze doestellingen opgenomen voor de zee- en de binnenvaart. De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg geen CO2 meer uitstoten. Voor de zeevaart leggen de partijen in Nederland de lat hoger dan de mondiale afspraken. Ze willen in 2050 dat de zeevaart 70 procent minder uitstoot. Mondiaal is de doelstelling 50 procent.

Minister Van Nieuwenhuizen is trots op de Green Deal die vol met concrete acties met ‘namen en rugnummers’ staat. “Deze Green Deal is de opmaat naar een systeemsprong waarbij schepen in de toekomst niets meer uitstoten en de scheepvaart volledig energieneutraal is. Heel mooi dat we als Nederland bij deze verandering voorop lopen en volop inzetten op groene innovaties. We zijn het als varende natie ook aan onze stand verplicht. Het is goed voor de concurrentiekracht van de sector en daarmee voor ons land.”

Het pakket aan maatregelen vraagt zowel om acties van de overheid, de maritieme sector als van andere betrokken partijen zoals de havens en vervoerders. Het gaat om uiteenlopende afspraken voor brandstofbesparing, biobrandstoffen en bijvoorbeeld om systeeminnovaties voor het bundelen van ladingen en kortere wachttijden bij sluizen.

De overheid maakt zich in internationaal verband hard voor een Europees verduurzamingsfonds voor de binnenvaart en voor een mondiale brandstofheffing voor de zeevaart. In overleg met de banken wordt gekeken naar nieuwe financieringsmodellen voor verduurzaming van de sector. Met kennisinstellingen wordt meer onderzoek in gang gezet voor elektrisch aangedreven motoren. Het Rijk en de sector zullen samen de verdere uitwerking en de voortgang van de afspraken uit de Green Deal bewaken. Hiervoor wordt een taskforce opgericht waarin alle deelnemende partijen worden vertegenwoordigd.

Zie ook: Green Deal Groene Groei: Nederland Op Weg Naar Een Duurzame Economie – Green Deals: Ruimte voor Groene Initiatieven uit de Samenleving – De Groene Versnelling – Binnenvaart Moet Snel Verduurzamen by CBRB – EU: Europese Binnenvaart Wil in 2030 CO2-Neutraal Zijn – HEINEKEN Gaat Duurzame Biobrandstof Gebruiken in de For Ever: Heerlijk, Dat Groene Varen – Milieubewustzijn bij Havens en Scheepvaart Groeit: De Groene Duurzame Haven in Rotterdam – Project EcoFlow: Een Duurzaam Binnenvaartschip – De Sendo Liner: Duurzaam Zero-Emission Binnenvaartschip by Sendo Shipping En Concordia – Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS): Een Schip Duurzaam Bouwen Of Verbouwen – Subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart by ECIB – Europese Subidie Voor Elektrische Binnenvaartschepen by Port Liner – Branchevereninging evofenedex wil Vergroeningsfonds om Binnenvaart te Verduurzamen – Het Werkprogramma Maritieme Strategie Voor Een Duurzame Toekomst – Het Werkprogramma Maritieme Strategie 2018-2021 Voor Een Duurzame Toekomst – Declaration of Nijmegen: Binnenvaart Sluit Akkoord Voor 20% Minder CO2-Uitstoot in 2030 – Klimaatakkoord Zeevaart: Zeescheepvaart Gaat CO2-Uitstoot Met 40% Verminderen in 2030 – Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart by Port Of Rotterdam – The YARA Birkeland Zero Emission Vessel: World’s First Fully Electric Autonomous Container Ship – The Peace Boat Ecoship Project: The World’s Greenest Cruise Ship Will Sail in 2020 – The NYK Super Eco-Ship 2030 Concept Design: Reducing CO2-Emissions With 70% – Zero-Emission Container Feeder Vessel: A Hydrogen Powered Ship by DNV GL Maritime Services – De Ecolution, Het Duurzame Zeilschip by Wubbo Ockels – Fairtransport: Zeilend vrachtschip “De schoenerbrik Tres Hombres” – The New Belgica: Sociaal, Ecologisch, Duurzaam – Future of The Fjords: A Ground Breaking Zero Emission Electric Passenger Vessel – Seven Battery-Powered Electric Ferries for Fjord1 in Norway by Havyard Shipyard – Converting The Stena Jutlandica to Battery-Powered Electric Ferrie by Stena Line – Nederland Tekent Hong Kong Verdrag by IMO: Veilig en Milieuvriendelijk Recyclen Zeeschepen