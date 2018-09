Geschreven op 12-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Goed nieuws. Een aantal filantropische instellingen hebben samen honderden miljoenen euro’s toegezegd om ontbossing en daarmee klimaatverandering tegen te gaan.

Negen wereldwijde stichtingen zegden voorafgaand aan een klimaatcongres in San Francisco gezamenlijk 400 miljoen euro toe.

Dat geld wordt de komende vier jaar besteed aan onder meer verder onderzoek en het terugdringen van het grootschalige kappen van bossen.

Doordat de bossen in de wereld in hoog tempo gekapt worden, wordt er minder koolstofdioxide opgenomen door bomen en planten. Dat broeikasgas blijft vervolgens in de atmosfeer hangen en houdt warmte vast, waardoor de temperatuur op aarde stijgt.

“De regeringen van de wereld doen te weinig en hebben te veel tijd nodig. Daarom is het aan ons filantropen om actie te ondernemen”, aldus Darren Walker, voorzitter van de Amerikaanse liefdadigheidsinstelling Ford Foundation. Charlotte Streck, directeur van de uit Amsterdam afkomstige denktank Climate Focus, hekelt het feit dat regeringen langzaam geld vrijmaken voor de bestrijding van klimaatverandering.

“Het geld dat wordt ingelegd door regeringen als die van Noorwegen en Duitsland wordt beheerd door de Wereldbank en de Verenigde Naties, en wordt daardoor slechts mondjesmaat beschikbaar gesteld.” Volgens Streck heeft de Noorse regering bijvoorbeeld een bijdrage van 500 miljoen euro geleverd.

Het geld dat beschikbaar wordt gesteld door de liefdadigheidsinstellingen is meer flexibel en vrijer te besteden. De fondsen moeten vooral naar kleinere onderzoeken gaan die anders door geldgebrek beëindigd worden. Ook worden mensen geholpen die direct de dupe zijn van ontbossing, zoals degenen die hun woning of baan kwijtraken als gevolg daarvan. Volgens de filantropen wordt per jaar alleen al in de Verenigde Staten een oppervlakte van vijftig voetbalvelden aan bossen gekapt.

Naast de Ford Foundationn en Climate Focus doen ook bekende liefdadigheidsinstellingen als de MacArthur Foundation en de Rockefeller Foundation mee.

