Geschreven op 20-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Op de Klimaatdag 2020, die 12 oktober werd gehouden, is het nieuwe e-magazine SCHOON officieel gelanceerd. In het magazine staan 15 bedrijven en organisaties die voorop lopen in het uitvoeren van het Klimaatakkoord.

Het magazine werd aangeboden aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Volgens hem staan er prachtige initiatieven in het SCHOON-magazine. “Als ik het allemaal zo opgesomd zie, denk ik: in zo’n land wil ik wel wonen.”

Minister Wiebes trapte ook de Klimaatdag officieel af. De energietransitie is volgens hem een buitengewone klus waar iedereen wat van gaat merken. Gelukkig gebeurt er al veel om de klus richting 2030 en 2050 geklaard te krijgen. De vele praktische voorbeelden die tijdens de Klimaatdag de revue passeerden zijn daar het bewijs van.

Het Klimaatakkoord is alweer een jaar oud. Tijdens de eerste Klimaatdag werd daarom stil gestaan bij de hordes die zijn genomen en die er nog liggen. De 60 sprekers en ruim 1500 digitale deelnemers maakten in gezamenlijke sessies en deelwebinars de balans op. De sprekers waren veelal optimistisch over de huidige stand van zaken, maar gingen de kritische noten niet uit de weg. Van de noodzaak tot grotere investeringen in duurzame opties tot breed maatschappelijk draagvlak als randvoorwaarde voor het slagen van de transitie

Het was de bedoeling dat na de Klimaatdag de Klimaatweken zouden starten, een periode van 4 weken waarin organisaties, bedrijven en burgers laten zien welke stappen zij zetten om de CO2-uitstoot verder terug te dringen. Door corona zijn deze echter uitgesteld tot 2021.

Het e-magazine SCHOON is het resultaat van een initiatief van Ed Nijpels die ‘iets tastbaars’ wilde hebben voor de Klimaatdag. Het kreeg vorm toen de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie het idee oppikte en vleugels door de energie van Neeltje Vervoort (art en vrolijke illustraties), Jasper Jager (concept, redactie en lekker leesbare copy met toch veel inhoud), Oscar Seijkens (indringende portretten) en (nog een keer!) de NVDE (organisatie, redactie, fijne vormgeving en copy). SCHOON genoeg? Reken er maar op dat we volgend jaar terug zijn. Met nog veel meer Klimaat Masters en – wie weet – alsnog dat vuistdikke koffietafelboek.

