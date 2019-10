Geschreven op 23-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

De provincie Utrecht heeft een digitaal klimaatportaal opgezet. Het portaal geeft inzicht in de gevolgen van klimaatverandering. Maar er wordt ook getoond wat er al gebeurt in Nederland en in de provincie Utrecht om overlast en problemen te voorkomen.

Het digitaal klimaatportaal laat de kansen en kwetsbaarheden voor klimaatadaptatie zien en is daarmee aan handig hulpmiddel bij de aanpak van klimaatverandering.

De noodzaak tot het aanpassen van de leefomgeving biedt ook kansen: het stimuleert vergroening die de omgeving verfraait en gezonder maakt. Het klimaatportaal biedt handige tips aan waar ook inwoners zelf mee aan de slag kunnen.

Het klimaat verandert. We hebben steeds meer te maken met extreme regenbuien, hoge temperaturen, stormachtige wind of droogte. Samen met inwoners en partners werkt de provincie aan een inrichting van onze leefomgeving die bestand is tegen klimaatverandering. Het Klimaatportaal helpt daarbij. Het geeft inzicht in de klimaatverandering.

Welk effect heeft de klimaatverandering op de verschillende landschappen? Wat gebeurt er al in Nederland en onze provincie om overlast en problemen te voorkomen? Wat kunt u zelf doen? Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze provincie in 2050 bestand is tegen de extreme weersomstandigheden.

De weersomstandigheden veranderen. Het kan natter, warmer, stormachtiger of droger zijn, één ding is zeker: extremen komen vaker voor. Ook in de provincie Utrecht merken we dit. Gezamenlijk, dus de provincie, gemeenten, waterschappen, burgers, bedrijven, zullen we hiermee moeten omgaan.

Door onze leefomgeving anders in te richten worden overlast en problemen voorkomen. Deze aanpassing tot een robuuste leefomgeving die bestand is tegen de extreme weersomstandigheden wordt ook wel klimaatadaptatie genoemd. Klimaatadaptatie is een belangrijk aspect binnen het beleid van de provincie Utrecht en de koers naar 2050.

Nederland heeft als doel gesteld dat we in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust moeten zijn. Dit is het een hele opgave die zich niet aan grenzen houdt. Klimaatverandering treft ons allemaal en is dus ook aan ons allemaal om ons hier zo goed mogelijk op voor te bereiden.

Het Klimaatportaal bestaat uit een aantal delen. Deze introductie gaat over klimaatverandering door de jaren heen. Het tweede tabblad gaat over wat Nederland aan klimaatadaptatie doet en hoe dit is vormgegeven in de provincie Utrecht. Het derde tabblad bespreekt de effecten van klimaatverandering die rechtstreeks van invloed zijn op de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen binnen de provincie Utrecht.

Na het derde tabblad volgen de klimaatthema’s, Natter, Warmer, Overstromingen en Droger. Van de thema’s worden verschillende aspecten besproken en weergegeven.

Het laatste deel bestaat uit wat u als inwoner van de provincie Utrecht zelf kunt doen. Bijvoorbeeld om uw tuin beter bestand te maken tegen hevige regenval of welke maatregelen u kunt treffen tegen hittestress. Klimaatverandering is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheden, het is een probleem waar iedereen tegenaan loopt.