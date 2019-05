Klimaat Geschreven op 8-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Onderzoeksbureau MWM2 heeft namens Feenstra de Nationale Monitor Energietransitie voor het eerst in 2018 uitgevoerd.

Deze monitor heeft als doel meer inzicht te verkrijgen in de complexiteit van de toekomstige energiemarkt en de impact van de energietransitie op consumenten.

Nederlanders zijn het afgelopen jaar onzekerder geworden over de klimaatmaatregelen en over wat ze zelf kunnen doen. Dit blijkt uit de Nationale Monitor Energietransitie 2019. Dit vertaalt zich in een afwachtende houding: wat gaat de overheid doen? We kijken meer naar wat de overheid gaat doen. Dit heeft alles te maken met het feit dat er nog veel onduidelijk is: welke maatregelen worden er straks genomen en wat betekent dit voor onze portemonnee? De algemene teneur is dat Nederlanders onverschilliger zijn geworden over het klimaat en wat zij daar zelf aan kunnen doen. De onzekerheid over welke maatregelen genomen kunnen en moeten worden, de onzekerheid over de kosten en de abstracte klimaatdiscussies maken dat Nederlanders het onderwerp naast zich neerleggen.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 de CO2-uitstoot tot de helft hebben teruggebracht. In 2050 moeten we zelfs helemaal CO2-neutraal leven. Om dit voor elkaar te krijgen zitten we middenin de energietransitie waarbij we overstappen van fossiele brandstoffen (zoals olie en aardgas) naar duurzame energiebronnen (zoals zon, wind, aardwarmte en waterkracht).

De energietransitie is de afgelopen jaren volop in de media geweest. In 2016 waren er 40.000 berichten, in 2017 waren dat er al 80.000 en in 2018 verdubbelde dat aantal bijna naar maar liefst 150.000 berichten. Ondanks dit stijgende aantal, blijkt het gevoel voor urgentie juist af te nemen bij Nederlanders.

Ondanks het stijgende aantal berichten over de energietransitie lijkt de kennis over de energietransitie af te nemen. Bijna een derde (30%) zegt totaal geen kennis te hebben, terwijl 44% aangeeft een beetje kennis te hebben. Dat onze woningen aardgasloos moeten worden, weet nog maar 60%, zo blijkt uit de Nationale Monitor Energietransitie. Dat is 10% minder dan vorig jaar.

Ook de bereidheid om duurzame investeringen te doen die zich terugverdienen, is dit jaar lager. Vorig jaar was 67% hier nog toe bereid, terwijl dat dit jaar nog maar 57% is. Misschien heeft dat iets te maken met het feit dat huiseigenaren de kosten voor de energietransitie vorig jaar lager inschatten dan dit jaar. Toen dachten ze dat het zo’n 10.600 euro zou kosten, terwijl ze dat bedrag dit jaar verhoogden tot 18.750 euro. Experts schatten de kosten zelfs nog hoger in op meer dan 20.000 euro.

We kunnen natuurlijk zelf een hoop doen om onze (huur)woning te verduurzamen. Koken op inductie bijvoorbeeld, zonnepanelen aanschaffen, het huis isoleren of alvast investeren in een warmtepomp. Toch vinden we dat vooral de overheid verantwoordelijk is voor de energietransitie (72%), gevolgd door de energiebedrijven (59%). Slechts 22% vindt dat we zelf verantwoordelijk zijn om van het aardgas af te gaan.

Over het algemeen nemen Nederlanders nog geen ingrijpende maatregelen. Dat komt vooral, omdat we ons zorgen maken over de kosten (47%), de terugverdientijd (30%) en de uitvoerbaarheid (21%). Nederlanders zijn wel bereid om het huis te verduurzamen als de energierekening hierdoor lager wordt (51%), het beter is voor het milieu (46%) of als het zorgt voor een meerwaarde van de woning (33%).

