Klimaat Geschreven op 7-10-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Alle signalen wijzen één kant op. De uitstoot van broeikasgas moet sneller naar beneden.

Daarom staat de Dag van het Klimaatakkoord in het teken van Versnellen naar Parijs. Het wordt een dag waar we elkaar weer eens echt ontmoeten, achter ons computerschermpje vandaan kunnen komen en fysiek met elkaar in gesprek kunnen.

De rode draad op de dag wordt gevormd door drie thema’s. Dat zijn: Het Energiesysteem, Sturen op transitie en het Dagelijks leven. Dat zijn drie invalshoeken die allemaal van belang zijn om de transitie te laten slagen en de uitstoot naar nul terug te brengen.

De dag heeft daarom een breed aanbod waar u actief aan kunt meedoen. Van groene waterstof tot wijkinitiatieven. Van gedragsverandering tot een fossielvrij flexibel elektriciteitssysteem. Van burgerforum tot energieleverende kassen. Het wordt een dag vol klimaatinspiratie. U kunt zich onderdompelen en er actief aan meedoen.

De Dag van het Klimaatakkoord op maandag 1 november 2021 vindt plaats in het hart van de Nationale Klimaatweek. Tijdens deze week van donderdag 28 oktober tot en met vrijdag 5 november 2021 worden duurzame initiatieven in de spotlight gezet en wordt Nederland in beweging gebracht om een extra stap te zetten voor het klimaat,