Geschreven op 22-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

49% minder CO2 in 2030: dat moeten we in Nederland realiseren als we willen voldoen aan het Parijse klimaatakkoord.

Is het dan niet gek dat niet alle bedrijven zich standaard aan die doelstelling committeren? Zelfs niet als ze wél meedoen aan de CO2-Prestatieladder?

Daarom heeft SmartTrackers de Club van 49 opgericht: een verzameling bevlogen bedrijven die het doel van 49% echt willen halen, bijvoorbeeld met deze doeltreffende maatregelen.

De Club van 49 bestaat uit organisaties die serieuze stappen willen zetten. Die elkaar helpen, ondersteunen en inspireren. En die gretig gebruik maken van de kennis en expertise die SmartTrackers gedurende vele jaren heeft opgebouwd.

Leden van de Club van 49 gaan substantiële stappen zetten om hun CO2-footprint met 49% te reduceren. We focussen ons hierbij op maatregelen die vooral verspilling tegengaan. Dergelijke maatregelen zijn vaak nog onderbelicht, maar leveren al snel flinke besparingen op. De Club van 49 start met drie speerpunten: Langzamer rijden (een kruissnelheid van 100 in plaats van 120 km per uur betekent circa 45% CO2-reductie). Minder energie verspillen in gebouwen dankzij slimme automatisering. Ons elektriciteitsnet beter in balans brengen.

Deze oplossingen worden op dit moment nog sterk onderschat, maar bieden een grote kans om tegen lage kosten een aanzienlijke CO2-reductie te realiseren.

Zijn er niet méér oplossingen denkbaar? Jazeker wel. Daarom is er in de Club van 49 ruimte voor aanvullende strategieën, mits die voldoende effectief, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. We zullen bijvoorbeeld ook kijken hoe 49% reductie is door te vertalen in de bedrijfsketen. De uitstoot van CO2 vindt immers plaats in een internationale keten. In die keten willen we meer werk maken van duurzaam inkopen, bijvoorbeeld door andere eisen te stellen aan toeleveranciers of slimmere keuzes te maken als het gaat om gebruikte producten.

Is 49% überhaupt wel realistisch? Ja, met een veranderingsgezinde houding is dit zeker haalbaar en hoeft dit niet ten koste te gaan van uw productiviteit. Sterker nog: wij geloven dat u naast CO2 veel directe en indirecte kosten kunt besparen.

Op 29 januari 2019 kunnen SmartTrackers-gebruikers gratis kennismaken met de Club van 49: een uniek netwerk van organisaties die hun CO2-footprint met 49% willen reduceren. Samen met VORM, een van de leden van de Club van 49, wordt dan een korte, inspirerende strategiesessie georganiseerd.

In deze bijeenkomst krijgt u verrassende, praktische en realistische tips om met CO2-reductie aan de slag te gaan. De hoe-vraag staat hierbij centraal: hoe haal je 49%, hoe maak je de juiste keuzes, hoe voer je die uit?

