Geschreven op 26-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

De CO2-uitstoot van ProRail is in 2018 verder afgenomen tot 11,5 kiloton, tegenover 80 kiloton in referentiejaar 2010.

De spoorbeheerder heeft zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2020 verder te verlagen tot maximaal 10 kiloton.

Om de CO2-voetafdruk te verlagen heeft het spoorbedrijf diverse maatregelen genomen, waaronder het inkopen van groene stroom. Verder hielp het weer mee met de daling van de uitstoot, omdat door de zachte winter minder gas voor de wisselverwarming werd verbruikt.

Andere maatregelen die hiertoe hebben bijgedragen, zijn het verminderen van het aantal wissels en de omslag van gasgestookte naar elektrische wissels. Ook worden er op steeds meer stations zonnepanelen geplaatst, zoals op het dak van station Eindhoven (zie foto).

ProRail verwacht dat als het weer de komende twee jaar stabiel blijft, dat de doelstelling wordt gehaald, onder meer omdat het bedrijf in 2020 volledig over zal zijn op de inkoop van groen gas.

De CO2-uitstoot door lease- en bedrijfswagens, de verwarming van stations en kantoorpanden en door externe servers is licht gestegen. De spoorbeheerder verwacht dat de uitstoot van bedrijfswagens de komende jaren zal dalen, vanwege het groeiend aantal elektrische auto’s. ProRail wil ook in de materiaalketen de CO2-voetafdruk verkleinen. In 2018 is een CO2-reductie van 4,6 kiloton behaald. Dit is te vergelijken met het verbruik van 575 huishoudens.

De CO2-Prestatieladder is een certificering die bedrijven stimuleert om CO2-bewust te werken. ProRail zit al een aantal jaar op niveau 5, de hoogste trede. Daarnaast gebruikt de spoorbeheerder de ladder als aanbestedingsinstrument: met elke hogere trede op de CO2-Prestatieladder krijgt een bedrijf een gunningsvoordeel bij aanbestedingen.

