De succesvolle reizende internationale tentoonstelling over het klimaat, Climate Planet komt naar Utrecht.

Na Bonn, Aarhus en Kopenhagen komt de Climate Planet van zaterdag 6 oktober tot en met zaterdag 3 november 2018 op het Jaarbeursplein in Utrecht te staan.

In deze vier weken kunnen meer dan 125.000 mensen de tentoonstelling bezoeken.

Alle Nederlanders Naar Energieneutraal (ANNE) begint bij bewustwording en enthousiasme. We kunnen wachten tot de westelijke Nederlanders natte voeten krijgen, we in heel Nederland meer schade door extreem weer krijgen, de Groningers nog meer beven, maar we kunnen ook op een positieve manier aandacht vragen voor de noodzaak van verduurzaming. Dat wil ANNE doen met de Climate Planet tentoonstelling.

De tentoonstelling Climate Planet bestaat uit een grote wereldbol van 20 bij 24 meter. Binnen in de wereldbol is ruimte voor 300 gasten. Binnen is een kleinere wereldbol waarop een film van 35 minuten over de huidige staat van de aarde en de historische ontwikkeling van het klimaat wordt getoond. Er is een live stream van vier NASA satellieten. In de Climate Planet worden evenementen en bijeenkomsten over de Sustainable Developmet Goals georganiseerd. Zo wordt het het Jaarbeursplein vier weken lang het centrum van duurzaam Nederland.

We moeten nu actie ondernemen. Om de klimaatdoelen te halen kunnen we niet langer wachten met starten. Utrecht is al actief aan de slag met de Sustainable Developmet Goals en koploper binnen Nederland. De Climate Planet komt op het nieuwe Jaarbeursplein te staan. Tien oktober is de Dag van de Duurzaamheid en ook in oktober: de derde editie van de Duurzame Week Utrecht. Genoeg redenen om de Climate Planet nu naar Nederland en Utrecht in het bijzonder te halen.

