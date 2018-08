Geschreven op 1-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Op 23 oktober 2018 presenteert HIER de Climate Comedy Night II. Met onder andere Arjen Lubach, Hans Dorrestijn, Dominee Gremdaat, Lucky Fonz III, Rene van Meurs en Kasper van der Laan die tijdens deze tweede editie van de Climate Comedy Night de spot drijven met windmolens, boomknuffelaars, vijftigers met zonnepanelen, vegans en groene gekkies.

De presentatie is in handen van Gerrit Hiemstra.

Met de Climate Comedy Night wil HIER een dag in het jaar creëren waarin we luchtigheid brengen in een complex probleem. Om daarna, of je nu professioneel met het klimaat bezig bent of er alleen thuis mee te maken hebt, met goede moed en volle kracht te werken aan de oplossing!

U kunt hier kaarten bestellen voor de Climate Comedy Night II.

Zie ook: George Carlin on Global Warming, Climate Change and Saving The Planet