Geschreven op 6-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan is om wereldwijd minstens een biljoen bomen te planten, schrijven Zwitserse wetenschappers in het vakblad Science.

Het initiatief zou twee derde van alle CO2-uitstoot die sinds het begin van de negentiende eeuw is veroorzaakt door de mens, in totaal zo’n 300 gigaton, compenseren.

De aarde zou door de het massaal aanplanten van grote hoeveelheden bomen niet in 2030, maar pas in 2050 met 1,5 graden zijn opgewarmd.

Onderzoekers aan de technische universiteit in Zürich zeggen dat er 1 miljard hectare bos bij moet worden geplant, een gebied ter grootte van de Verenigde Staten.

Na analyse van 80.000 satellietfoto’s concluderen ze dat het haalbaar is: in Rusland, de VS, Canada, Australië, Brazilië en China zou genoeg ruimte zijn. Of de bomen nu geplant worden of niet, uiteindelijk is het volgens de wetenschappers hoe dan ook nodig om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen en minder gas, kolen en olie te verbruiken.

“Dit is met afstand de goedkoopste manier om klimaatverandering tegen te gaan”, zegt ecoloog Tom Crowther, die meeschreef aan de studie. “Voor elke andere oplossing moeten we ons dagelijks leven ingrijpend wijzigen. Dit is een oplossing waar iedereen direct aan kan bijdragen.” De totale kosten zouden uitkomen op zo’n 300 miljard dollar of 266 miljard euro. omgerekend zo’n 27 cent per boom.

Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bosbouw aan de Wageningen Universiteit, is enthousiast over de studie, maar heeft ook kanttekeningen. “Het is een heel belangrijk onderzoek, want het geeft aan in welke gebieden bomen geplant kunnen worden. Het geeft een duidelijk signaal af aan overheden dat het kan.”

Maar het lastige is volgens Nabuurs dat het plan sterk afhangt van de medewerking van overheden. “Je hebt bijvoorbeeld goedkeuring nodig van landen als Brazilië, waar veel plek is voor nieuwe bossen. Maar dat is lastig, omdat de nieuwe regering daar meer inzet op landbouw, wat de bebossing niet ten goede komt. China is bijvoorbeeld wat makkelijker daarin. Dat land heeft de afgelopen jaren enorm veel bos aangelegd en snapt het belang daarvan. Maar alsnog vraagt deze studie om grote investeringen en beleidsveranderingen in veel landen.”

Er zijn al verschillende initiatieven om meer bomen aan te planten, zoals The Trillion Tree Campaign by Plant for the Planet Foundation die een nieuwe doelstelling hebben aangenomen: 1,3 triljoen bomen planten. Een ander initiatief is The Canopy Project: Planting Millions of Trees for A Billion Acts of Green

Vooral in India worden heel veel bomen aangeplant, zoals werd afgesproken tijdens de klimaatconferentie in Parijs. Zie: India Plant 66 Miljoen Bomen In 12 Uur. Ook in Pakistan werden onlangs een groot aantal bomen aangeplant: Pakistan is planting 10 billion trees. In China werden begin dit jaar grote aantallen militairen ingezet om bomen aan te planten: China reassigns 60,000 soldiers to plant trees in bid to fight pollution. Een ander initiatief van Alipay in China heeft er voor gezorgd dat er tot nu toe al 100 miljoen bomen zijn aangeplant: How Akipay Users Planted 100 Million Trees In China – Satellite Data Shows: One-third Of World’s New Vegetation In China And India