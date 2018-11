Geschreven op 22-11-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Dinsdag 20 november ondertekende minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat samen met gemeenten, waterschappen en provincies het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie.

Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de afspraken op papier die nodig zijn om Nederland in de toekomst weerbaarder te maken tegen wateroverlast, extreme buien en droogte als gevolg van het veranderende klimaat.

Om de steeds merkbaardere gevolgen van klimaatverandering op te vangen spreken de gemeenten, provincies en waterschappen met dit akkoord af om sneller maatregelen te nemen. Dit zijn onder meer waterbergingen in steden en op het platteland, naast bijvoorbeeld vergroening van de binnensteden om extreme buien beter te kunnen opvangen.

Bij de ondertekening maken de tekenende partijen ook de forse bedragen bekend van meerdere honderden miljoenen euro’s die zij komende jaren gaan investeren in deze maatregelen.

Alle lagen van de Nederlandse overheid gaan fors investeren in het weerbaarder maken van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering oftewel klimaatadaptatie. De komende jaren zo’n 600 miljoen euro vrijgemaakt voor investeringen in klimaatadaptatie.

Om overlast van extreme buien op te vangen wordt in stedelijke gebieden meer groen geplant in plaats van bestrating en worden voorzieningen ontwikkeld om water te bergen. Op zowel het platteland als in de steden komen ook meer waterbergingen waaruit geput kan worden in lange periodes van droogte. Dit gebufferde water kan worden ingezet als het lange tijd niet regent.

Minister van Nieuwenhuizen: ‘Dit is echt een aan-de-slag-akkoord. Het is belangrijk dat er nu al extra stappen worden gezet om onze straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen laten zien. Water was schaars door de droogste en warmste zomer in veertig jaar. Op andere momenten weer liepen straten en huizen onder water door hevige regenbuien.’

Met de ondertekening van het akkoord zeggen zowel de Rijksoverheid enerzijds als de provincies, waterschappen en gemeenten anderzijds toe de komende jaren elk 300 miljoen euro vrij te maken voor klimaatadaptatie. Op basis van stresstesten komt er in 2020 in regioplannen te staan hoe en met welke projecten deze impuls van 600 miljoen euro het meest effectief kan worden ingezet. Eerder onderzoek van Deltares toonde aan dat als er geen maatregelen genomen worden, de schade door extreme regenval en langdurige droogte in steden tot 2050 kan oplopen naar circa 71 miljard euro.

Extreem weer en watercrises vormen wereldwijd een bedreiging. Naast de extra impuls voor klimaatadaptatie in Nederland heeft minister Van Nieuwenhuizen ook het initiatief genomen voor de internationale Global Commission on Adaptation die vorige maand van start ging. Volgend jaar komen de voorzitters Ban Ki-Moon (voormalig SG Verenigde Naties), Bill Gates en Kristalina Georgieva (CEO Wereldbank) tijdens de VN Klimaattop in New York met een actieprogramma om kwetsbare gebieden in de wereld weerbaarder te maken. In 2020 is Nederland gastland voor een een grote internationale Climate Adaptation Action Summit, waar we laten zien wat de commissie al bereikt heeft en nog gaat doen.

Uitleg Klimaatverandering: Door de zon is er leven op aarde mogelijk. Ze brengt warmte en licht, waardoor planten volop kunnen groeien. In dit proces zijn broeikasgassen onmisbaar, met CO2 als een van de belangrijkste broeikasgassen. Ze zorgen ervoor dat er warmte van de zon op aarde wordt vastgehouden en niet terugkaatst naar de ruimte. Door de landbouw, industrie, het verkeer en energieopwekking komt er meer CO2 in de lucht. Door deze toename worden er ook meer zonnestralen gevangen, waardoor het steeds warmer wordt. Hoe meer broeikasgassen, hoe sneller de aarde opwarmt. En zo ontstaat klimaatverandering.

