Geschreven op 15-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

De dikste en oudste ijslaag van de Noordpool is de afgelopen dertig jaar met 95 procent afgenomen.

Wetenschappers vrezen dat deze snelle afname van de ijskorst niet alleen invloed zal hebben op het landschap en de natuur, maar ook op klimaatveranderingen.

Dat staat in het jaarlijkse Arctic Report 2018 van de Amerikaanse overheid dat woensdag is gepubliceerd.

De oudste ijslaag op de Noordpool kan volgens het rapport worden gezien als de lijm die de Noordpool bij elkaar houdt. Deze oerijslaag zorgt ervoor dat het noordpoolgebied ook in de zomermaanden koud blijft.

“Hoe jonger ijs is, hoe dunner het is”, legt onderzoeker Don Perovich in een interview met The Washington Post uit. “En hoe gemakkelijker het dus weer verdwijnt als het iets warmer wordt.”

Als de Noordpool door het ontbreken van de oerijslaag in de zomermaanden opwarmt, betekent dat vrijwel zeker dat de hele planeet sneller opwarmt dan wetenschappers tot nu toe dachten. De hitte van de zon die door de dikke ijslaag werd tegengehouden, komt nu in het oceaanwater terecht.

Als deze trend zich voortzet – en die kans is reëel – wordt de Noordpool over een paar jaar in de zomer niet meer afgedekt door ijs. Als dit gebeurt, dan is het volgens de wetenschappers vrijwel niet te voorspellen hoe ernstig de consequenties voor de rest van de wereld zullen zijn.

“Veranderingen die we op de Noordpool waarnemen, vormen vaak een goede indicator van wat de rest van de wereld te wachten staat”, aldus een van de onderzoekers. “Een verschil van 2 graden in het Arctisch gebied, heeft enorme consequenties voor het klimaat in de rest van de wereld.”

Zie ook: Leefgebied IJsbeer Wordt Steeds Kleiner – De IJsbeer is nu een bedreigde diersoort