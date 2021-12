Geschreven op 22-12-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Achmea sluit zich aan bij de Net-Zero Insurance Alliance en onderstreept daarmee haar ambities op klimaatgebied.

Het bedrijf committeert zich aan een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030, een CO2-neutrale beleggingsportefeuille in 2040 en streeft daarnaast naar een CO2-neutrale verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050.

De Net-Zero Insurance Alliance is een initiatief van de Verenigde Naties. Het brengt toonaangevende verzekeraars wereldwijd bijeen om hun aandeel in de transitie naar een klimaatneutrale economie kracht bij te zetten. Achmea wil daar graag een betekenisvolle bijdrage aan leveren.

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur over deze belangrijke stap: “We leggen de lat hoog voor onszelf. Vanuit onze visie Duurzaam Samen Leven willen wij duurzame waarde creëren voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Door nu zoveel mogelijk te versnellen, nemen we verantwoordelijkheid en schuiven we die niet door naar de toekomst. Vorige generaties konden op ons rekenen; komende generaties mogen dat ook. Klimaatverandering is een belangrijk thema voor Achmea. We helpen onze klanten en de samenleving bij deze transitie. En samen met partners zetten we ons in om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De toetreding tot de Net-Zero Insurance Alliance past daar perfect in.”

Met de duurzaamheidsambities en het toetreden tot de Net-Zero Insurance Alliance verbindt Achmea zich aan een transitiepad dat is gebaseerd op Science Based Targets. In lijn daarmee dragen we ook actief bij aan het initiatief Insured Emissions van het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF). Via dit initiatief ontwikkelen we een standaard voor het meten en rapporteren over CO2-emissies van verzekeringsportefeuilles.

Bij Nationale Nederlanden Group (NN) doen we zaken met de toekomst voor ogen en dragen we bij aan een wereld waarin mensen nog vele generaties kunnen gedijen. We willen een positieve verandering aanbrengen in de uitdagingen waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd, en klimaatverandering is daar een van.

We hebben een duidelijke ambitie gesteld om de transitie naar een koolstofarme economie te versnellen en hebben verschillende stappen gezet in lijn met onze ambitie op het gebied van klimaatverandering. Onze inzet voor de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) is onlangs aangekondigd. Het doel van deze alliantie is om specifieke doelen te stellen voor de verzekeringssector om het netto-nuldoel te bereiken. De inzet voor de NZIA past strategisch bij onze netto-nulverplichting voor investeringen waarvoor we sinds begin dit jaar het Net-Zero Investment Framework ondersteunen .

NN wil graag bij de eerste bedrijven en als eerste Nederlandse verzekeraar aansluiten bij het belangrijke werk van de NZIA. Wij vinden het delen van kennis met belangrijke spelers in de internationale (her)verzekeringsmarkt belangrijk om de transitie naar een koolstofarme economie te faciliteren en te versnellen.

‘Klimaatverandering is een van de meest urgente ontwikkelingen van onze tijd en heeft gevolgen voor onze klanten en de samenlevingen waarin we actief zijn. Toetreding tot de Net-Zero Insurance Alliance past in onze ambitie om de transitie naar een koolstofarme economie te versnellen en is in lijn met onze netto-nulverplichting voor investeringen. Door samen te werken met andere internationale (her)verzekeraars, geloven we dat we allemaal onze kennis zullen verdiepen/versterken en onze impact vergroten.’

De door de VN bijeengeroepen Net-Zero Insurance Alliance brengt verzekeraars en herverzekeraars samen om hun rol te spelen bij het versnellen van de overgang naar emissievrije economieën. Samen met alle NZIA-leden verbindt NN zich ertoe haar verzekeringsportefeuille tegen 2050 om te zetten in een netto-nul-uitstoot van broeikasgassen (BKG), in overeenstemming met een maximale temperatuurstijging van 1,5°C boven het pre-industriële niveau in 2100.