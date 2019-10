Geschreven op 1-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Investeren

Wie gebruik maakt van het nieuwe MetaTrader5 handelsplatform, kan daar zijn voordeel mee doen bij het handelen in valuta’s, aandelen en futures.

Dit handelsplatform biedt superieure tools voor het maken van bijvoorbeeld: uitgebreide prijsanalyses; het gebruik van algoritmische handelstoepassingen; copy trading.

Nog altijd is MetaTrader 4 het platform dat het meeste wordt gebruikt. Dit platform wordt nog steeds door brokers en traders wereldwijd aangeraden. Een paar jaar geleden kwam de ontwikkelaar MetaQuotes met MetaTrader 5.

Dit platform is naast de Forex- en CFD-trading ook prima geschikt voor het beleggen in aandelen. Daarin is MT5 Supreme zelfs uniek. Hiermee heeft de belegger ook de mogelijkheid om behalve Forex trading ook de overige beleggingsactiviteiten op elk gewenst moment, vanaf elke gewenste locatie ter wereld, zelf te beheren.

Behalve dat dit platform uitermate klantvriendelijk is in het gebruik, leent het zich ook voor automated trading, ook wel robot trading genoemd. Kortom, MT5 Supreme is een hele complete handelsoplossing.

De belangrijkste functies en assets van MT5 Supreme. Het zou te ver gaan om alle functies en assets van MT5 Supreme hier op te sommen, daarom beperken we ons tot de belangrijkste aspecten.

Altijd een veilige en betrouwbare verbinding: Online trading heeft alles te maken met uw kapitaal enerzijds en uw persoonlijke gegevens anderzijds. Daarom is het belangrijk dat u altijd op een veilige en betrouwbare uitvoering van uw orders kunt rekenen. U kunt op elk gewenst moment uw balans inzien en uw saldo aanvullen of opnemen.

Met één programma kunt u moeiteloos beschikken over multi-asset trading software, Forex- en CFD trading, maar ook traditioneel in aandelen en andere instrumenten beleggen is mogelijk.

Uw orders worden supersnel uitgevoerd. Binnen een fractie van een seconde is uw trade live binnen.

MT5 Supreme kan volledig gepersonaliseerd worden en is beschikbaar in maar liefst 39 verschillende talen.

Dit platform is een complete handelsoplossing. Het bevat naast professionele technische analyse software ook uitgebreide online trading chart configuraties, die u in staat stellen orders rechtstreeks uit uw grafiek te plaatsen.

Met dit handelsplatform beschikt u over zeer veel technische indicatoren en analyse hulpmiddelen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid tot het gebruiken en downloaden van alle mogelijke extra indicators en het programmeren van technische tools en indicators.

Op het platform staat ook algorithmic trading software, die een uitgebreide toepassing van trading bots mogelijk maakt.

MT5 Supreme biedt mogelijkheid tot social trading. Uk kunt trading signalen delen en heeft de mogelijkheid tot copy trading.

Mogelijkheid tot VPS (Virtual hosting).

Overstappen naar of starten met MT5 Supreme: De MetaTrader 5 trading software biedt eindeloze mogelijkheden aan traders. Het platform is bijzonder gebruiksvriendelijk en kan heel specifiek aan ieders persoonlijke voorkeuren worden aangepast. Dat maakt het handelen nog efficiënter dan het al was.

Houd er bij het maken van uw keuze echter wel rekening mee dat een efficiënt en gebruikersvriendelijk handelsplatform alleen niet zaligmakend zijn. U bent altijd ook nog eens afhankelijk voor uw succes van de broker waarmee u in zee gaat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kwaliteit van executie, de handelsvoorwaarden en ook de kosten die u bij het traden maakt. Dit is zeker van invloed op uw handelsresultaat.

Zie ook: CFD Trading Don’ts: Top 5 Fouten om te Vermijden