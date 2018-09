Geschreven op 17-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Investeren

De grote zorgverzekeraars CZ, Menzis en VGZ blijken op veel onderdelen nog weinig of geen beleid ontwikkeld te hebben voor hun beleggingen.

Zo hebben de drie verzekeringsgroepen voor belangrijke thema’s als klimaatverandering, natuur en dierenwelzijn of voor risicosectoren zoals de olie- en gassector helemaal geen beleid.

Beleid dat er bij alle drie wel is, ligt vooral op het gebied van arbeidsrechten en wapens, maar dit is verre van toereikend. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer.

De Eerlijke Verzekeringswijzer beoordeelt jaarlijks het beleggingsbeleid van grote verzekeraars in Nederland aan de hand van 21 maatschappelijke thema’s, en richtte zich daarbij in de afgelopen vijf jaar op de concerns van de tien grootste levensverzekeraars. Het beleggingsbeleid van de drie zorgverzekeraars CZ, Menzis en VGZ is nu voor het eerst onder de loep genomen.

De scores van de drie zorgverzekeraars zijn erg laag. Op 21 thema’s scoren ze alle drie ten minste 15 keer het rapportcijfer 1 (‘zeer slecht’, de laagste score op een schaal van 1 tot 10). Alleen VGZ slaagt er in om twee keer het rapportcijfer 5 (‘twijfelachtig’) te scoren, voor het beleid op het gebied van arbeidsrechten en corruptie. Ook voor het beleggingsbeleid t.a.v. gezondheid haalt VGZ een hogere score (een 3, ‘ruim onvoldoende’) dan CZ en Menzis (score: 1), terwijl CZ en Menzis voor het mensenrechtenbeleid hogere cijfers halen (3) dan VGZ (1).

“We kijken er eerlijk gezegd niet erg van op dat het maatschappelijk beleid van de zorgverzekeraars nog onderontwikkeld is”, reageert projectleider Titus Bolten namens de Eerlijke Verzekeringswijzer. Toen we vijf jaar geleden voor de eerste keer het duurzaamheidsbeleid van de levensverzekeraars beoordeelden, was dat over de hele linie ook niet best. Door intensief de dialoog aan te gaan met deze verzekeraars en daarnaast ook wat druk uit te oefenen, hebben deze verzekeraars inmiddels veel verbeteringen doorgevoerd in hun beleggingskeuzes. We rekenen er op dat ook de zorgverzekeraars in de komende jaren echt werk van hun beleid gaan maken.”

Opvallend is dat alle drie zorgverzekeraars 10-en halen (‘uitstekend’, de hoogste score) voor het bonusbeleid. Dit valt te verklaren door het feit dat overheidsregulering voor zorgverzekeraars het vaste salaris maximeert en bonussen verbiedt.

De Eerlijke Verzekeringswijzer, opgericht in 2013, is een samenwerkingsverband van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.

Zie ook: De Eerlijke Verzekeringswijzer: Verduurzamen Verzekeringsgroepen in Nederland – Nederlandse Verzekeraars Investeren 6,8 Miljard Euro in Foute Wapenhandel – De Milieuvriendelijkste Zorgverzekeraars Van 2018

De Eerlijke Bankwijzer: Hekkensluiter ING Bank Blijft Investeren in Fossiele Energie – ING, de Hekkensluiter van de Eerlijke Bankwijzer: De Nieuwe Huisbankier van de Overheid – Klimaatstatement Nederlandse Banken: De Risico’s van Klimaatverandering en te Nemen Stappen – Pensioenfonds ABP Gaat Pensioenen Duurzamer Beleggen – Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger – Don’t Bank on the Bomb by Pax: ABP Investeert Bijna 1 Miljard Euro in Producenten Kernwapens – Geld Stuurt de Wereld: Jij Bepaalt de Koers by Anne-Marie Rakhorst