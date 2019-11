Geschreven op 12-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Investeren

Zoekt u financiële ondersteuning voor uw plannen? Met hulp van de overheid kunt u onder meer exportplannen realiseren, werken aan energie- en milieu-innovaties, investeren in natuurbescherming of ideeën omzetten in de innovaties van morgen.

De vernieuwde subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt u snel de juiste regeling(en) te vinden.

Zo kunt u met hulp van de overheid onder meer zonnepanelen op uw dak plaatsen, investeren in natuurbescherming, exportplannen realiseren, energieneutraal bouwen, elektrische bedrijfsauto’s aanschaffen of ideeën omzetten in de innovaties van morgen.

De RVO subsidie- en financieringswijzer helpt u de juiste regeling te vinden. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat.

Er zijn op dit moment 138 regelingen, waarvan er twee bijna open zijn. Een aantal regelingen is tijdelijk gesloten.

Vissersvaartuig stilleggen door Brexit bijna open

Energie-investeringsaftrek (EIA) open, zie ook: Fiscaal Voordeel in 2019 met de Energie InvesteringsAftrek (EIA): De Energielijst 2019 en Uitbreiding EIA: 100.000 Huurwoningen Energiezuiniger en de Energielijst

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) open, zie ook: Minister Eric Wiebes: 10 Miljard Euro Voor SDE+ Subsidieregeling in 2019 – SDE++ Start In 2020

Brexit-vouchers open

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner open, zie ook: Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH): Subsidie Voor Eigenaar En Bewoner

POP3: Subsidie jonge landbouwers 2018 open

POP3: Niet-productieve investeringen voor weide-en akkervogels open

MIA\Vamil: Elektrisch rijden open

MIA en Vamil open, zie ook: Fiscaal Voordeel in 2019 voor Circulaire Innovaties met de MIA en Vamil: De Milieulijst 2019 en MIA-VAMIL Milieulijst 2019: oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen

WBSO: fiscale regeling voor research en development open

SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) open

DHI-subsidieregeling open

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) open

DEI+: Energie-innovatie open

DEI+: Circulaire economie open, zie ook: Meerdere Subsidie Regelingen: 130 Miljoen Voor Energie-Innovatie by Topsector Energie

DEI+: Flexibilisering van het elektriciteitssysteem, pilots open

DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen tijdelijk gesloten

DEI+: CO?-reductie industrie tijdelijk gesloten

DEI+: Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking open

European Innovation Council (EIC) Prijzen open

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) open

openidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) open

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) open

MKB-Deals open

Pelsdierhouderij slopen en ombouwen open

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) open

JTI Fuel Cells and Hydrogen open

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE open

Energie Transitie Faciliteit (ETF) open

ISDE: Subsidie duurzame energie voor zakelijke gebruikers open

ISDE: Subsidie duurzame energie voor particulieren open, zie ook: ISDE Subsidie voor Consumenten: Zonneboilers, Zonnecollectoren, Warmtepompen En Biomassa

Regeling Reductie Energiegebruik open

Partners for International Business (PIB) open

MKB Idee open

Pilots nieuw GLB open

Seed Business Angel regeling open

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) open

Horizon 2020: Speciaal mkb-instrument open

Horizon 2020: Onderzoeksinfrastructuren open

Horizon 2020: Excellentie verspreiden, participatie stimuleren open

Horizon 2020: Slim, groen en geïntegreerd transport open

Horizon 2020: Wetenschap met en voor de samenleving open

Horizon 2020: Bio-economie open

Horizon 2020: ICT open

Horizon 2020: Ruimtevaart open

Horizon 2020: Veilige Samenleving open

Horizon 2020: Fast Track to Innovation open

Horizon 2020: Inclusieve, innovatieve en reflectieve samenlevingen open

Horizon 2020: Marie Sk?odowska Curie Actions (MSCA) open

Horizon 2020: Nanotechnologie (NMPB) open

Horizon 2020: Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn open

Horizon 2020: Toekomstige en opkomende technologieën (FET) open

Horizon 2020: European Research Council (ERC) open

Horizon 2020: Energie open

Sanering varkenshouderijen bijna open

Vroegefasefinanciering (VFF) open

Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D open

Eureka: cluster PENTA voor micro- en nano-elektronica open

Eureka: programma internationale marktgerichte R&D open

Graasdierpremie 2019 tijdelijk gesloten

Subsidieregeling Praktijkleren tijdelijk gesloten

COSME: Concurrentievermogen voor het MKB open

Dutch Good Growth Fund (DGGF) open

GMO Groenten en fruit tijdelijk gesloten

Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten (DRIVE) open

Regeling groenprojecten open

Eureka: cluster Euripides2 voor smart electronic systems open

LAND-at-scale open

Develop2Build (D2B) open

Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS open

Hernieuwbare Energie open

Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten open

SIB: Missievouchers – Vouchers Collectieve Activiteiten open

Regio Deals open

Innovatiekrediet open

Subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020 open

MKB Lounge subsidieprogramma open

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuurbeheer (SNL-a) open

Extra fiscaal voordeel voor start-ups open

SIB: Voucher individuele coaching open

SIB: Kennisvouchers open

Europees defensieactieplan open

Investeringen in energie glastuinbouw 2018 open

PPS-programmatoeslag TKI open

PPS-projecttoeslag TKI open

PPS-projecttoeslag samenwerkingsverband open}

Betalingsrechten aanvragen uit Nationale reserve 2019 open

TSE: Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI-Energie) open

TSE: Systeemintegratie op de Noordzee tijdelijk gesloten

Interventieregelingen zuivel open

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid tijdelijk gesloten

COST: Europese samenwerking in wetenschap en techniek open

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) open

Extra betaling jonge landbouwers tijdelijk gesloten}

Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) open

LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten tijdelijk gesloten

INTERREG North West Europe (NWE) open

INTERREG North Sea Region (NSR) open

INTERREG Europe open

INTERREG A – Cofinanciering 2 Zeeën-programma open

Seed Capital open

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering tijdelijk gesloten

CEF Transport open

Groeifaciliteit open

Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) open

Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) open, zie ook:Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS): Een Schip Duurzaam Bouwen Of Verbouwen

Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders open

Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender tijdelijk gesloten

ITEA3:Information Technology for European Advancement open

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) open

Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij open

Versnelde klimaatinvesteringen industrie open

MIT: Kennisvouchers tijdelijk gesloten

MIT: Haalbaarheidsprojecten tijdelijk gesloten

MIT: R&D-samenwerkingsprojecten tijdelijk gesloten

MIT: TKI Innovatiemakelaars tijdelijk gesloten

MIT: TKI Netwerkactiviteiten tijdelijk gesloten

Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie Financierings Faciliteit (GO-ETFF) open

CRP: landbouwkundig onderzoek open

CETSI en PSR open

Celtic-Plus open

Vrijstelling van de Verhuurderheffing open

Bijdrage kosten rampenbestrijding en bijstandsverlening open

Joint Industry Projects (JIP) open

Jonge vissers open

TSE: Waterstof tender open

TSE: Wind op zee R&D tijdelijk gesloten

Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL) open

FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1) tijdelijk gesloten

FVO IMVO-convenanten (Pijler 2) tijdelijk gesloten

Risico’s dekken voor aardwarmte 2019 open

Subsidie vaccinatie salmonella open

Internationale samenwerking (G2G, K2K en NMTP) open

Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding open

Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen open

Planschade Rijksenergieprojecten open

SDG Results: Access to renewable energy (SDG 7 Results) tijdelijk gesloten

Innovatieprojecten aquacultuur open