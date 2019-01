Geschreven op 8-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Investeren

De online wereld van het CFD handelen is echt niet zo heel lastig om te begrijpen. Door deze makkelijke handelswijze is het voor iedereen mogelijk om op zijn eigen manier te leren handelen in deze CFD’s.

Echter zijn er wel enkele belangrijke tips die we je mee kunnen geven om zo goed mogelijk aan de slag te gaan. In dit artikel zullen we dan ook gaan kijken naar de top 5 fouten om te vermijden bij de online handel in CFD. Voor je het weet ben jij ook een echte trader!

Het is belangrijk om niet te kiezen voor een te hoge hefboom. Dit is dan ook een fout die in de meeste gevallen gemaakt zal worden door de nieuwe traders op het gebied van EUR/USD scalping. Zij zien al die rendementen staan en denken dat ook zij in een keer een enorme hefboom in kunnen stellen om een mooie verkoop af te ronden. Echter is het wel zo dat je met de hoge hefboom ook gelijk een hoop geld kunt verliezen als de koers niet zo loopt als dat je had gehoopt.

Wanneer jouw hefboom te hoog staat dan is de kans vrij groot dat je het niet allemaal terug kunt betalen. Dit wil je natuurlijk niet hebben. Stel daarom voor jezelf een bepaald limiet af tot hoeveel je wilt gaan, als je je hier aan houdt dan is de kans vele malen hoger dat het allemaal zal goedkomen.

Tevens is het belangrijk dat je nooit meer verliest dan dat je wilt winnen. Wat bedoelen we hier dan precies mee? Kijk je niet stuk op de cijfers maar houd het altijd realistisch. Door realistisch naar de kansen en naar de markten te kijken kan je altijd de controle behouden over jouw winst en investering. Het is handiger om meerdere keren een kleine winst te behalen dan een keer een enkele grote winst, dit heeft te maken met het feit dat het verlies dus ook hoger zal zijn bij hogere rendementen.

Het is altijd beter om het eerst veilig te spelen, zo voorkom je dat je straks alleen maar rode cijfers ziet in plaats van groene. Het is nooit een goed idee om in het volle rood te komen staan, verliezen zorgen er namelijk voor dat mensen heel het gevoel in de markt verliezen. Laat je dan ook echt niet gek maken door al die mooie beloftes en rendementen, het is nooit zoveel als dat er wordt beweerd. Houd dan ook altijd in het achterhoofd dat je als nieuwe handelaar op het gebied van EUR/USD scalping toch nog een beetje moet wennen, het is dus handiger om net even wat minder risico te nemen dan dat je anders zou doen.

Het klinkt een beetje raar maar dit is het niet, te veel handelen is niet goed voor je trade carrière. Wanneer je namelijk te veel kapitaal in een keer in gaat zetten voor de handel loop je een veel te groot risico tijdens het handelen. Er zijn te veel verschillende kanten die je op kunt en de kans is vrij groot dat je de controle zal verliezen. Daarnaast zal te veel handelen ervoor zorgen dat je mogelijk iets te overmoedig wordt tijdens het investeren, hierdoor kan je domme fouten gaan maken die in de toekomst ontzettend hoge kosten met zich mee zullen brengen. Het is beter om een deel van deze tijd te gebruiken om je kennis op peil te houden.

Door dit te doen kan je jouw investering nog beter doen de volgende keer, dit is altijd beter dan teveel handelsposities open te hebben op een enkel moment. Dus, handel niet te veel maar houd het een beetje beperkt als je toch nog enige mate van controle wilt behouden op jouw investering in de online CFD markt.

Dit is iets wat bij veel handelaren nog vaak voorkomt. Ze zijn te emotioneel gehecht aan de investering die zij hebben gemaakt. Wanneer ze dan verlies maken dan vatten ze dit gelijk heel persoonlijk op, ze denken dat ze dan ongeluk hebben gehad of dat de markt later wel weer goed voor ze zal zijn. Dit is natuurlijk pure onzin, karma bestaat nu eenmaal niet bij het CFD handelen. Het is een markt die niet geeft om gevoelens. Dit is dan ook de reden dat het super belangrijk is dat je altijd een afstand bewaart op emotioneel gebied tussen jou en jouw investering. Zie het echt alleen maar als een handelswijze en ga niet denken dat er allemaal geluk en ongeluk bij betrokken is, de markten bewegen namelijk niet zomaar op gevoel. Door realistisch te blijven en het altijd te relativeren is het voor iedereen mogelijk om veel profijt te halen, om de winsten te nemen en om de verliezen te accepteren zonder al te veel gevoel.

Als laatste tip kunnen we nog meegeven dat je niet achter je verliezen aan wilt gaan rennen. Je wilt in de meeste gevallen gelijk beginnen met je verloren geld terug te gaan verdienen, echter werkt dit niet altijd. Het is nu eenmaal zo dat verliezen er in sommige gevallen bij hoort, dit is echt niet iedere keer te voorkomen. Je wilt dan ook vaak jouw tijd en moeite terug krijgen uit een verlies, al kan dit natuurlijk ook niet is. Wanneer iets niet lukt dan is het tijd om hier mee te stoppen, ook al heb je veel tijd gestoken in het opzetten van een handelspositie. Het is dan ook echt zo dat je niet wilt hebben dat je op het eind van de dag alleen maar verlies hebt geleden terwijl je dit makkelijk had kunnen beperken. Deze tip valt dan ook een beetje samen met de bovenste tip. Door altijd realistisch te blijven haal je veel beter resultaat dan wanneer je zeer emotioneel handelt.