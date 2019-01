Geschreven op 10-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Int. Samenwerking

Ruud Koornstra sprak in de eerste Barn Talk van dit jaar over zijn missie de wereld een stuk duurzamer te maken.

Koornstra is ervan overtuigd dat het paradijs op aarde haalbaar is door de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te halen.

In 2015 ondertekenden de 193 wereldleiders van de Verenigde Naties het document waarin de 17 Werelddoelen zijn opgenomen. Deze Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven. Tijdens de Barn Talk deelt hij zijn inspirerende verhaal en missie om dit binnen twaalf jaar voor elkaar te krijgen.

Barn Talks zijn debatten waarbij professionals het met elkaar hebben over duurzaamheid en energietransitie. Elke editie is er een hoofdgast die de discussie met een verhaal inleidt. De Barn Talks vinden plaats op het EnTranCe-terrein van de Hanzehogeschool.

De Barn Talks geven een extra impuls en netwerk voor energieprofessionals en andere geïnteresseerden rondom het thema energie. Ze worden geleid door Marcel Nieuwenweg, bekend als presentator bij RTV Noord. De debatten beginnen aan het einde van de middag in de EnergyBarn op EnTranCe en er wordt afgesloten met een borrel. De Barn Talks worden vanaf 2018 maandelijks georganiseerd. De allereerste Barn Talk vond plaats op woensdag 7 februari 2018.

De volgende Barn Talk: Harm Edens op zoek naar een betere wereld vindt plaats op: woensdag 6 februari

