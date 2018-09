Geschreven op 11-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Int. Samenwerking

Het aantal mensen in de wereld met honger is voor het derde opeenvolgende jaar gestegen, blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Verenigde Naties over voedselzekerheid.

Volgens het rapport waren 821 miljoen mensen in de wereld ondervoed in 2017, dat komt neer op ongeveer één op de negen mensen.

Extreme klimaatgebeurtenissen zijn een belangrijke oorzaak zijn voor de stijging. Toenemende temperaturen, intense en grillige regenval, en veranderingen in de seizoenen hadden allemaal invloed op de beschikbaarheid en kwaliteit van voedsel.

Conflicten zijn de andere grote veroorzaker van honger in de wereld. Het rapport stipt daarbij landen als Jemen, Somalië, Zuid-Soedan en Afghanistan, die hier al langdurig mee worstelen, aan. Bovendien hadden deze landen ook te maken met droogtes en overstromingen.

Uit het rapport blijkt ook dat 672 miljoen volwassenen wereldwijd aan obesitas lijden. Dat komt neer op ongeveer één op de acht mensen. In 2014 waren dit nog 600 miljoen volwassenen.

Doel 2 van de Sustainable Development Goals (SDG’s) is End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture. Het doel om in 2030 een einde aan de wereldhonger te hebben gemaakt, is volgens het rapport ernstig in gevaar als er niet door wereldleiders ingegrepen wordt.

Het is het derde jaar op rij dat het aantal mensen met honger in de wereld gestegen is. In de tien jaren daarvoor nam de wereldhonger juist af.

Volgens Oxfam Novib waren 95 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp voor hun voedsel. Algemeen directeur Farah Karimi van de hulporganisatie noemt de stijging “schandalig”. “We zijn terug op het niveau van tien jaar geleden.” Karimi roept het Nederlandse kabinet op om dringender in te zetten op hongerbestrijding in de allerarmste landen. Daarbij is investeren in kleinschalige boerderijen volgens haar “dringender dan ooit”.

