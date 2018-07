Geschreven op 26-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Het ontwerp voor de zuidzijde van het zonnepark Midden-Groningen is af. Met input van de aanwonenden en experts van de werkgroep Grauwe Kiekendief heeft ontwerpbureau Eelerwoude afgelopen maand een ontwerp gemaakt voor een goede landschappelijke inpassing van het park.

Het uiteindelijke ontwerp speelt daarmee in op de flora en fauna die specifiek is voor de streek en de wensen van de omwonenden. Door de aanleg van bloemenrijke weides en struiken als meidoorn is het de verwachting dat de biodiversiteit, en met name vlinders en vogels, toeneemt.

Het ontwerp is door Powerfield en Astronergy bijgevoegd aan de vergunningsdocumentatie van de gemeente Midden-Groningen.

Voor de bewoners aan de zuidzijde van het park heeft de komst van het zonnepark directe impact op het uitzicht vanuit hun woning. Bij de opstelling van het ontwerp zijn de wensen en ideeën van aanwonenden belangrijk. Op de inloopavond begin februari gingen de aanwezigen daarover in gesprek met de landschapsontwerper en deskundigen van de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Er is getracht aan zo veel mogelijk wensen te voldoen. Het ontwerp komt samen met een inrichtings- en beheerplan. In het beheerplan zijn de benodigde beheermaatregelen voor de komende dertig jaar beschreven om de kwaliteit van de inpassing te waarborgen op de langere termijn.

Aan de zuidwestkant rond de bestaande kas wordt een grasmengsel gebruikt dat beperkt zaaiend is in verband met het verminderen van het risico op uitzaaien in de kas. Dat is conform de wensen van de eigenaar van deze kas. In een deel van de tussenzone tussen de tuinen van de woningen aan de Achterdiep Noordzijde en het zonnepark zal een bloemenmengsel worden gezaaid. Voor het hek wordt een dubbele singel geplaatst. Deze singel onttrekt het zicht op het zonnepark. Daar waar woningen zicht hebben op het zonnepark is deze singel dicht en ononderbroken. Verderop naar het westen is er een bosschage ingepland. Deze bosschage krijgt een beperkte hoogte voor de dubbele singel. Hiermee ontstaat een schuilplaats voor wild, bijvoorbeeld reeën, een expliciete wens van vele bewoners. Op de hoek Achterdiep NZ en de watergang Verlengde Winkelhoek zal doormiddel van bloemrijke grassoorten en aanplant van struweelachtigen een parkachtige ruigte ontstaan waarmee zowel qua zicht op het zonnepark als ecologische inpassing een mooie plek ontstaat. Ook deze inrichting is conform de input van de aanwonenden.

