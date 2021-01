Geschreven op 30-12-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Online roulette speel je altijd tegen het casino (de bank) en dus niet tegen andere spelers. Wanneer je online speelt is het spel grotendeels geautomatiseerd.

In een fysiek casino zoals Holland Casino is altijd een croupier aanwezig die het spel uitvoert.

Het is zowel bij een online als bij een land-based casino aan de speler om te voorspellen waar het balletje terecht zal gaan komen.

Op het inzetveld bij roulette staan de nummers 0-36. Kies de nummers waarop je wilt inzetten. Er zijn tal van mogelijkheden om een inzet te plaatsen. Dat zie je hier.

Je kan op een enkel nummer of op een kleur inzetten maar ook op een combinatie van nummers. Iedere manier van inzetten brengt bepaalde risico’s en winkansen met zich mee. Kijk altijd goed wat de minimale en maximale inzet is, want dit kan nogal eens verschillen.

Terwijl mensen inzetten wordt door de croupier het balletje rondgegooid in de roulette bak met daarin een draaiend wiel met alle nummers erop in willekeurige volgorde. De bal wordt in tegengestelde richting gegooid van de draairichting van het wiel.

Zodra de bal snelheid verliest en dreigt te vallen in de bak, roept de croupier Niets meer plaatsen of hoor je bij een online casino No more Bets. Hierna mag niemand nog inzetten plaatsen.

De bal valt in een specifiek nummer en de croupier roept het nummer waarin de bal gevallen is. Vervolgens zet hij een marker op het gevallen nummer zodat voor iedereen duidelijk is in welk nummer de bal is gevallen en wie er iets gewonnen heeft. Je mag pas weer inzetten als de croupier de marker van tafel af heeft gehaald.

De croupier gaat over tot uitbetaling van de juiste inzetten. De uitbetalingen kunnen allemaal verschillend zijn omdat verschillende inzetmogelijkheden andere uitbetalingen hebben. De uitbetaling op de juiste kleur bijvoorbeeld is vele malen lager dan wanneer je hebt ingezet op exact het juiste nummer.

De roulettesoftware is afkomstig van meerdere ontwikkelaars en dat heeft geleid tot een divers aanbod. Waar je vroeger alleen Europees Roulette kon spelen zijn nu ook Frans en Amerikaans Roulette zeer populair. Hoewel er binnen deze soorten slechts een paar verschillen zijn kan het toch zorgen voor de nodige afwisseling.

Ook zijn er op inzetniveau bij de speeltafels verschillen te ontdekken. Soms wordt er bijvoorbeeld gesproken van lage of hoge inzet roulette. Bij het lage inzetten speel je doorgaans al vanaf 0,10 euro en tot maximaal 100 euro per speelronde. Kies je voor het hoge inzetten, ook wel Highroller Roulette genoemd. Dan zal je vaak al tot wel 500 of 1000 euro in kunnen zetten per ronde.

Allereerst zijn er genoeg casino’s gratis bereikbaar om te oefenen met roulette. Zo kun je dus voordat je met geld gaat gokken eerst eens zien hoe de spelregels toe worden gepast en ook gelijk zien hoe de speelomgeving van een casino er uit ziet. Verder geldt natuurlijk het feit dat je niet onbeperkt met eigen geld kunt gokken. Je moet immers verantwoord spelen en dus je budget in de gaten houden. Vind je het toch leuk om online roulette te spelen, maar dan zonder dat er verloren kan worden? Ook dan is gratis roulette spelen zeer zeker aan te raden.