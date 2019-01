Geschreven op 26-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Vanuit de ambitie om de energietransitie in Nederland mede mogelijk te maken, zijn NS en Vattenfall van plan om samen een nieuw windpark op het huidige opstelterrein voor treinen aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam te realiseren.

Onderdeel van deze samenwerking zijn zes nieuwe windturbines die groene stroom gaan leveren voor circa 10.000 huishoudens. Na gunning kan de bouw van de windturbines in 2019 starten. In 2020 zal het windpark in gebruik worden genomen.

Gezamenlijk is tot een ontwerp gekomen om op het huidige opstelterrein voor treinen aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam, een nieuw windpark te kunnen realiseren. Vattenfall zal hier nieuwe windmolens plaatsen. Hiertoe heeft NS Stations met Vattenfall een opstalovereenkomst gesloten. De groene stroom die het windpark oplevert, wordt via Powerpeers aan reizigers, lokale bedrijven en omwonenden aangeboden. Powerpeers is een van meest groene energiebedrijven van ons land en als voorloper benoemd in meerdere duurzaamheidsonderzoeken.

NS en Vattenfall hebben een grote duurzaamheidsambitie voor Nederland. Zo rijden de treinen van NS al volledig op groene stroom en wekken sommige stations al zelf hun warmte op. Stations worden verwarmd met groene stroom, groen gas of via een WKO-installatie. Nu wordt door NS voor het eerst eigen grond ingezet voor het opwekken van energie. Vattenfall heeft als doelstelling om binnen één generatie een fossielvrije energievoorziening te realiseren. Vattenfall investeert in Europa fors in duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. Martijn Hagens, Senior Vice-President, Customers & Solutions van Vattenfall: “Ik ben erg blij met de samenwerking tussen NS, Vattenfall en Powerpeers om samen invulling te geven aan onze gemeenschappelijke doelstelling om de energietransitie in Nederland te bewerkstelligen”.

Ruimte in Nederland is schaars. Het is een uitdaging om wind op land in te passen in de bestaande omgeving. Bij de ontwikkeling van dit terrein is een samenwerking ontstaan waarbij iedereen bereid was mee te denken om het windpark mogelijk te maken. “Een goed voorbeeld van deze samenwerking is de mogelijke ijsafzetting bij vorst op de rotorbladen van de turbines. Vanwege de valkans hiervan, vormde dit een risico voor het opstelterrein voor de treinen en daarmee in principe een no-go voor ProRail en NS Operatie. Gezamenlijk hebben we hiervoor naar oplossingen gezocht om te voorkomen dat dit een bedreiging kan vormen en de windturbines straks geplaatst kunnen worden”, aldus Carola Wijdoogen, directeur duurzaam ondernemen NS. De provincie heeft inmiddels de vergunningen verleend voor de bouw en vervanging van de windmolens, waardoor een behoorlijke capaciteit groene stroom (circa 10.000 huishoudens) zal worden opgewekt. “Ik denk dat nog meer bedrijven hun eigen assets voor het opwekken van groene energie op deze wijze kunnen inzetten. Er is meer mogelijk dan je denkt.

Carola Wijdoogen, directeur duurzaam ondernemen NS: “Ik denk dat nog meer bedrijven hun eigen assets voor het opwekken van groene energie op deze wijze kunnen inzetten. Er is meer mogelijk dan je denkt. Het realiseren van een (nieuw) energieneutraal station dat we in samenwerking met ProRail hebben ontwikkeld is al fantastisch, maar ook het inzetten van daken van P&R terreinen, fietsenstallingen, kantoren en gronden voor wind- of zonne-energie, levert een belangrijke bijdrage aan de ambities die in het Klimaatakkoord staan. Bij deze wil ik andere bedrijven van harte oproepen om ons voorbeeld te volgen!”

