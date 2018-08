Iets anders Geschreven op 1-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Hé Utregter, Wat is jouw ultieme Utregse woord? De vijf meest ingediende woorden zijn bekend. Er kan er echter maar één het ultieme Utregse woord zijn.

Op zoek naar het ultieme Utregse woord, maar daarvoor is jouw hulp nodig. We zijn benieuwd welke jij het leukste, mooiste, meest Utregs vindt.

Van alle inzendingen is een lijst met de 5 meest genoemde woorden gemaakt waar je in de maand augustus op kunt stemmen. De uitslag wordt op 28 augustus bekendgemaakt.

Utreg is de mooiste stad van Nederland. Daar twijfelen we niet aan. De grachten schitteren hier het hardst, de kerktorens torenen het hoogst en het Rietveld-Schröderhuis heeft nergens meer stijl. Het allermooiste aan ons stadsjie? Het Utregs, de taal die we spreken.

Het ultieme Utregse woord is een ode aan het Utregs. Een taal die door steeds minder mensen gesproken wordt. Die je als buitenstaander snel eigen kan maken, maar nooit helemaal zult begrijpen. Een taal ook die aandacht verdient, gewoon, omdat we er zo trots op zijn.

Dus: gaot ’s effe an de zijkânt want de verkiezing tot het ultieme Utregse woord komt eraan. Het ultieme Utregse woord is een initiatief van Rake zaak en wordt georganiseerd in samenwerking met De Dakhaas.