Geschreven op 27-5-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Tony’s Chocolonely is heerlijke en eerlijke chocolade.

De cacao wordt rechtstreeks ingekocht bij de boerencoöperaties waar een langetermijnrelatie mee opgebouwd is.

Een belangrijke stap richting 100% slaafvrije chocolade. Meer over het verhaal van Tony’s en waarom het goed is om voor Tony’s Chocolonely chocolade te kiezen.

Tony’s Chocolonely chocoladereep. Tony’s Chocolonely is niet zomaar een chocolademerk. Nee, de chocoladereep van Tony’s Chocolonely heeft een missie. Namelijk een einde maken aan de moderne slavernij en illegale kinderarbeid in de chocolade-industrie. Want ja, dit is er anno 2022 helaas nog steeds. Duurzaamheid staat bij de cacaofabrikant centraal – alleen daarom is Tony’s Chocolonely al hét ideale relatiegeschenk. Een Tony’s Chocolonely chocoladereep als relatiegeschenk is met andere woorden kiezen voor een eerlijk en duurzaam product. Daarnaast wordt, door te kiezen voor Tony’s Chocolonely als relatiegeschenk, de missie om alle chocolade 100% slaafvrij te maken flink geholpen. Wil je ook een steentje bijdragen aan de missie van Tony’s? Ga dan voor een Tony’s als relatiegeschenk!

Tony’s Chocolonely staat bekend om het feit dat ze eerlijke chocolade willen produceren. Het is hun missie om de chocoladewereld 100% slaafvrij te maken, zodat cacaoboeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Tony’s Chocoladerepen zijn dus niet alleen méga lekker, maar hebben ook nog eens een hele mooie missie. Genoeg reden dus om voor Tony’s Chocolonely te gaan als relatiegeschenk. Tony’s Chocolonely is verkrijgbaar in verschillende smaken en verschillende groottes, zo zit er altijd wel iets bij wat past bij jouw bedrijf. Daarnaast heeft Tony’s Chocolonely naast de welbekende chocoladerepen ook kaarten met Tiny Tony’s, chocolademelk of een Tony’s Chocolonely proeverij. Ontzettend leuk als attentie, voor welke gelegenheid dan ook!

Tony’s Chocolonely bedrukken. De overheerlijke chocoladerepen van Tony’s Chocolonely kunnen worden gepersonaliseerd met een full colour wikkel. Super leuk voor de zichtbaarheid van jouw organisatie. Bij Greengiving is het zelfs mogelijk om de Tony’s Chocolonely repen te bestellen met een eigen groeipapier wikkel. Een uniek, duurzaam en fairtrade relatiegeschenk