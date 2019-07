Geschreven op 14-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Tivoli was een poppodium in aan de Oudegracht in Utrecht. Het is in 2014 opgegaan in TivoliVredenburg in het kader van een fusie met Muziekcentrum Vredenburg en daarbij verhuisd naar een nieuw pand in het stationsgebied.

De locatie Tivoli De Helling is daarbij verzelfstandigd. TivoliVredenburg is in 2014 geopend en heeft 5 zalen met bij elkaar een capaciteit van ongeveer 5500 man. Tivoli de Helling heeft een capaciteit van 425 man.

Tivoli Oudegracht sloot in 2014 en was gevestigd in Oudegracht 245. De zaal had een capaciteit voor 1000 personen. Tivoli trok jaarlijks tussen de 250.000 en 300.000 bezoekers en behoorde daarmee tot de grotere poppodia van het Nederlandse clubcircuit.

In het pand van het voormalige Tivoli Oudegracht komt in de nabije toekomst onder meer een boetiekhotel, kinderopvang, horeca en ruimte voor culturele initiatieven. De gemeente heeft bekendgemaakt dat Stadswaarde Vastgoed de aanbesteding heeft gewonnen.

Na het vertrek van poppodium Tivoli naar TivoliVredenburg kwam het gebouwencomplex aan de Oudegracht 245 gedeeltelijk leeg te staan. Ter voorkoming van schade of kraken heeft de gemeente voormalig Tivoli daarom tijdelijk verhuurd aan Kytopia, de muzikale broedplaats van Kyteman. Ondertussen werd er gezocht naar een nieuwe ontwikkelaar, investeerder en exploitant.

De gemeente maakt woensdagochtend bekend dat ontwikkelaar Stadswaarde Vastgoed en initiatiefnemer/conceptontwikkelaar Douwe van Akkerveeken de aanbesteding hebben gewonnen. In de tender was de minimale verkoopprijs gesteld op 2.697.000 euro, het bod van de winnende partij was hoger.

In het complex komt een boetiekhotel, kinderopvang, horeca en ruimte voor culturele initiatieven. Vier Utrechtse ondernemers, die samenwerken onder de naam 4U, gaan ambachtelijke producten maken in een koffiebranderij, bierbrouwerij en bakkerij.

Op de verdieping in de grote zaal komt een restaurant. Het podium in de grote zaal is straks een opstap voor Utrechts talent en een plek voor Utrechtse culturele organisaties zoals de HKU, De Coöperatie en Le Guess Who?.

Het kloostercomplex is de komende 12 maanden gereserveerd voor de winnaar van de tender. Die werkt zijn plan in deze 12 maanden verder uit tot een Definitief Ontwerp. Daarna kunnen vergunningen worden aangevraagd. Als de vergunningen zijn gegeven en er geen bezwaar meer kan worden gemaakt, wordt het complex in eigendom overgedragen. Tot die tijd is de gemeente nog eigenaar en werken de gemeente en Stadswaarde nog samen. Verwacht wordt dat het vernieuwde complex eind 2020 open kan voor publiek.