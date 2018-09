Binnen de subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een budget ter beschikking voor innovatieve en duurzame projecten.

Voor deze ronde is een bedrag van in totaal 1.250.000 euro beschikbaar waarvan 250.000 euro maximaal per projectaanvraag (maximaal 50% subsidie).

Deze projecten kunnen demonstraties en ontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten zijn.

Deze subsidie kan specifiek worden aangevraagd voor projecten gericht op de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip.

De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 november 2018. Beoordeling van de ingediende projecten vindt nadien plaats door een onafhankelijke Innovatieraad. Ondernemers die aanspraak willen maken op de regeling Innovaties Duurzame Binnenvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kunnen daarvoor terecht bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

Zie ook: Binnenvaart Jaardiner: De Groene Versnelling – Binnenvaart Moet Snel Verduurzamen by CBRB – EU: Europese Binnenvaart Wil in 2030 CO2-Neutraal Zijn – HEINEKEN Gaat Duurzame Biobrandstof Gebruiken in de For Ever: Heerlijk, Dat Groene Varen –HEINEKEN Groene Cirkels in Zoeterwoude: Heerlijk, Die Groene Cirkels – De Groene Corridor: Intentieverklaring Duurzaam Transport – Heerlijk, Dat Groene Transport – Milieubewustzijn bij Havens en Scheepvaart Groeit: De Groene Duurzame Haven in Rotterdam – Project EcoFlow: Een Duurzaam Binnenvaartschip – Europese Subidie Voor Elektrische Binnenvaartschepen by Port Liner – Branchevereninging evofenedex wil Vergroeningsfonds om Binnenvaart te Verduurzamen – Het Werkprogramma Maritieme Strategie Voor Een Duurzame Toekomst