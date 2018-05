Geschreven op 20-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Het nummer ‘Op een mooie pinksterdag’ uit de musical ‘Heerlijk duurt het langst’ van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink.

Op een mooie Pinksterdag

Als ’t even kon

Liep ik met m’n dochter aan het handje in het parrekie te kuieren in de

zon

Gingen madeliefjes plukken, eendjes voeren, eindeloos

Kijk nou toch je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos

Vader was een mooie held, vader was de baas

Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas

Ben je bang voor ’t hondje, hondje bijt niet

Papa zegt dat hij niet bijt

Op een mooie Pinksterdag, met de kleine meid

Als het kindje groter wordt, roossie in de knop

Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen “handen thuis en lazer op”

Heb u dat nou ook meneer, jawel meneer

Precies als iedereen

Op een mooie Pinksterdag

Laat ze je alleen

Morgen kan ze zwanger zijn

‘k Kan ook nog vandaag

’t Kan van de behanger zijn of van een Franse zanger zijn

Of iemand uit Den Haag

Vader kan gaan smeken en gaan preken tot hij purper ziet

Vader zegt “pas op m’n kind, dat hondje bijt”

Ze luistert niet

Vader is een hypocriet

Vader is een nul

Vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul

Ik wou dat ik nog 1 keer met mijn dochter aan het handje lopen kon

Op een mooie Pinksterdag samen in de zon

Op een mooie Pinksterdag samen in de zon

Samen in de zon

Vijftig jaar na de première in 1965 komt de meest succesvolle musical van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink in 2015 eindelijk terug in de Nederlandse theaters.

Humor, nostalgie en prachtige liedjes zijn de ingrediënten voor dit heerlijke muzikale verhaal over de dagelijkse beslommeringen van het echtpaar Marian en Ido en hun dochter Pinkie.

Hij gaat vreemd met zijn secretaresse. Zij zet hem het huis uit en zoekt haar heil bij buurman Ton. Totdat Pinkie thuiskomt met Ali en haar ouders vertelt dat ze met hem naar Turkije zal emigreren.

Het in onmin levende echtpaar doet verwoede pogingen dochterlief in Nederland te houden.

En dat alles gesitueerd in de jaren zestig, een van de meest opmerkelijk decennia uit de afgelopen eeuw. Annie M.G. Schmidt op haar best!