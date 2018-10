Natuur Geschreven op 21-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

De Jan Wolkers Prijs 2018, de prijs voor het beste natuurboek, gaat dit jaar naar het boek ‘Darwin in de stad’ van evolutiebioloog Menno Schilthuizen.

Karina Wolkers reikte de prijs uit tijdens de live-uitzending van het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels (BNNVARA) in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden.

Darwin in de stad beschrijft hoe de natuur zich aanpast aan de stad.

Juryvoorzitter Jean-Pierre Geelen over de winnaar: ‘De jury heeft gekozen voor de verrassing, waarin wijsheid rijkelijk overgoten met feiten wordt opgediend. Die je leert kijken op een andere manier, die je opnieuw versteld doet staan van het wonder van zogenaamd alledaagse natuur, van de flexibiliteit, en dat alles uiterst leesbaar opgeschreven door een verteller die wat te zeggen heeft’.

De jury spreekt van een uitzonderlijk goed jaar voor de natuurboeken, mede te danken aan de Boekenweek 2018, met als thema ‘natuur’. Daardoor werden naast non-fictie ook romans en poëzie ingezonden voor de prijs. ‘Het régende dit jaar natuurboeken. De oogst was groter dan ooit. Wat opviel: natuur in de stad is echt een thema geworden’, aldus de jury.

De andere genomineerden voor de vijfde editie van de Jan Wolkers Prijs waren: Binnenstebinnen by Jan Paul Schutten en Arie van ’t Riet. De Meerkoet by Remco Daalder. Rotgrond bestaat niet by Gerbrand Bakker. Wieren by Miek Zwamborn.

De Jan Wolkers Prijs is een initiatief van het BNNVARA-programma Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant. De prijs is dit jaar voor de zesde keer uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een originele tekening van de winnaar, gemaakt door Siegfried Woldhek. De jury bestaat uit Karina Wolkers, Allard Stapel (Wereld Natuur Fonds), Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant) en Daniel Gulpers (Vroege Vogels).

Eerdere winnaars van de prijs zijn: Dik van der Meulen – De kinderen van de nacht (2017), Albert Beintema – De grutto (2016), Louis Schoonhoven e.a. – Niet zonder elkaar (2015), Remco Daalder – De gierzwaluw (2014) en Simon van der Geest – Spinder (2013). In 2017 kreeg Koos van Zomeren de eerste Jan Wolkers Oeuvreprijs.